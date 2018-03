Le pagelle dell'Espanyol - Male Lopez, spuntato l'attacco

Risultato finale: Betis-Espanyol 3-0

© foto di Luca Gambuti/Image Sport

Lopez 4 - Un disastro tra i pali. Suo l'errore che dà l'avvio alla goleada del Betis. Mai dà la sensazione di sicurezza.

Navarro 5 - Fatica tanto a contenere Firpo, mai a suo agio sulla fasica.

Lopez 5.5 - Prova a salvare la situazione in alcune circostanze, ma anche lui naufraga con i suoi compagni.

Duarte 5 - Match al di sotto delle proprie possibilità. Interventi scomposti e anche in ritardo. Gara da dimenticare.

Aaron Martin 5.5 - Primo tempo complicato, ma non molla. Si disunisce nella ripresa.

Granero 5.5 - Ci si attendeva qualcosa di più. Non osa nei momenti topici della gara. (Dal 81' Vila s.v. )

Victor Sanchez 5.5 - Non c'è il cambio di passo. Può e deve prendere in mano la squadra, ma non ci riesce.

Carlos Sanchez 5 - Diversi errori in fase di non possesso. Alcune palle banali perse nella ripresa.

Piatti 5.5 - Corre, pressa, sempre presente al centrocampo, ma non tira mai. (Dal 46' Darder 5.5 - Non lascia il segno)

Baptistao 5 - Non la prende praticamente mai. Non è solo colpa sua, ma non arrivano palloni giocabili. Fuori dopo 70'. (Dal 70' Sergio Garcia 5.5 - Volenteroso, ma non accende la luce.)

Gerard Moreno 5.5 - Gara complicata. Pochi sbocchi in attacco, il Betis non concede molto all'avversario.