Le pagelle dell'Espanyol - Moreno un cecchino, imbattibile Pau Lopez

Risultato finale: Girona-Espanyol 0-2

Pau Lopez 7 - Nel primo tempo tiene a galla i propri compagni con dei super interventi su Juanpe e Portu. Nella ripresa chiude la saracinesca e si conferma in giornata super.

Javi Lopez 6 - Tiene bene la posizione e rischia poco quanto nulla contro Mojica. Ci si aspettava qualcosina di più nella metà campo avversaria.

David Lopez 6 - A livello di copertura e marcatura disputa un’ottima partita. E’ meno preciso rispetto al solito, invece, in fase di impostazione, anche perché i compagni non riescono a giocare in profondità.

Naldo 6.5 - Un paio di chiusure provvidenziali, è sempre quello che riesce a mettere una pezza sugli errori altrui. Vince tutti i duelli contro Stuani.

Aaron 5.5 - Meno propositivo rispetto al solito, si limita a svolgere prevalentemente compiti difensivi. Contro Maffeo va in grande affanno, dalle sue parti arrivano i pericoli maggiori. (Dall’80’ Vilà s.v.)

Victor Sanchez 6.5 - Dà sostanza in mediana, recupera tanti palloni e prova a suonare la carica. Da capitano vero cerca di trascinare i propri compagni.

Darder 5.5 - Viene sempre chiuso da Granell e raddoppiato da Mojica: la sua è una partita di totale sofferenza, non riesce mai a fare ciò che vorrebbe. (Dal 70’ Granero 6 - Entra bene in partita nel finale, aggiunge qualità nel palleggio.)

Carlos Sanchez 6 - Nel primo tempo arriva sempre in ritardo sul pallone, è costretto ogni volta ad inseguire gli avversari. Meglio nel secondo, in cui chiude tutte le linee di passaggio ai centrocampisti del Girona.

Moreno 7.5 - Prova a non dare punti di riferimento in avanti, ma allo stesso tempo non riesce ad entrare nel vivo del gioco. Poi, con una gran giocata, sblocca il match e nella ripresa fa il bis. Due tiri, due gol: cecchino.

Jurado 5 - Si nota molto poco, aspetta sempre il pallone sui piedi e non lo vede quasi mai. Impalpabile. (Dal 58’ Leo Baptistao 5.5 - Ha oltre mezzora per mettersi in mostra, ma non ci riesce. Sotto porta non è preciso.)

Garcia 5 - Anche lui, come Jurado, è molto statico in zona d’attacco. Non riesce a far salire la squadra e viene sempre anticipato dai difensori avversari.