Le pagelle dell'Hannover - Bene Harnik e Bebou

Risultato finale: Hannover-Werder Brema 2-1

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Tschauner 6.5 - Non può nulla sul gol di Belfodil, ma è attento sulla successiva conclusione del francese. Una parata salva risultato.

Song 6 - Primo tempo di grande intensità, meno continuo nella ripresa, ma tiene la propria posizione.

Sane 5.5 - Non convince in alcune situazioni di gioco. Poteva far di più.

Elez 5.5 - Si fa beffare da Belfodil, in occasione del gol. Non sempre è lucido nei contrasti. (Dal 86' Schwegler s.v. ).

Albornoz 6.5 - Meglio del suo compagno di fascia. Si propone anche al tiro e dà l'assist per il gol di Harnik.

Bebou 6.5 Parte piano, poi si scatena con accelerazioni e conclusioni insidiose. Un profilo di cui sentiremo presto parlare. (Dal 93' Karaman s.v. )

Bakalorz 6 - Tocca tanti palloni in mezzo al campo, non sempre è lucido in alcuni frangenti, sbaglia un po' troppo.

Fossum 6 - Prova senza infamia e senza lode. Più incisivo nella prima parte di gara rispetto alla seconda.

Klaus 7 - Va a segno, ma non solo. Spina nel fianco nella difesa del Werder Brema.

(Dal 93' Bazee s.v. - ).

Fullkrug 6 - Prima parte sonnacchiosa, poi va a strappi, ma non lesina l'impegno

Harnik 7 - Una bella partita, sempre nel vivo dell'azione con la ciliegina del gol.