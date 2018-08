Le pagelle dell'Hapoel Haifa - Ginsari ci prova, difesa imprecisa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sektus 6 - Non può nulla sui gol, evita il passivo più pesante.

Malul 5.5 - Non perfetto in alcune situazioni. Da rivedere.

Tamas 5.5 - Inizio positivo, con diversi interventi risolutivi. Poi si disunisce in alcune circostanze.

Kapiloto 5.5 - Incertezze assortite, serata balbettante contro Zapata e compagni.

Dilmoni 5.5 Più di un problema sulla fascia. Spinge con poca lucidità. (Dal 76' Arael - )

Buzaglo 6 - In evidenza all'andata deve lasciare il campo dopo mezz'ora per un problema fisico. (Dal 33' Plakushchenko 6 - Entra in campo con buone idee, non sempre assistito dai campani.)

Sjostedt 6 - Prova dignitosa a centrocampo. Fronteggia come può le offensive dell'Atalanta. (Dal 68' Vermouth 6 - Va al tiro, non fortunato.)

Mitrevski 5.5 - Convince poco nella posizione di mezzala. Troppo leggerino in alcune letture di gioco.

Hadida 5.5 - Gara opaca, pochi guizzi sulla fascia d'attacco.

Papazoglou 5.5 - Lotta fino alla fine, ma non basta. I difensori dell'Atalanta gli sbarrano tutte le porte.

Ginsari 6 - Volenteroso, ma impreciso. Pasticcione, ma non molla. Non segna, ma è prova dignitosa.