Le pagelle dell'Hellas - Fares ci prova, difesa colabrodo

Risultato finale: Inter-Verona 3-0

Nicolas 5.5 - Non può nulla sulle tre reti incassate ed anzi tiene a galla i propri compagni con delle uscite importanti che negano all’Inter altre occasioni per segnare. Nel finale viene giustamente espulso per un fallo su Eder involato a rete.

Ferrari 4.5 - Non riesce proprio a prendere le misure a Perisic, la sua è una partita di totale sofferenza contro il croato. In occasione del secondo gol si fa letteralmente bruciare dal 44. Da un suo pasticcio, inoltre, arriva anche il tris. (Dal 56’ Bianchetti 6 - Buon impatto con la partita per lui negli oltre trenta minuti in cui viene schierato da Pecchia.)

Caracciolo 5 - Insieme a Vukovic sono i principali responsabili della dormita generale che porta al gol di Icardi dopo appena trenta secondi. Si riscatta parzialmente nel resto della partita.

Vukovic 4.5 - Un po’ il copia e incolla del giudizio riservato a Caracciolo: si fa colpevolmente sorprendere da Icardi per l’1-0. Nella ripresa sbaglia goffamente l’intervento sull’argentino, che fa 3-0.

Souprayen 5 - Tanti errori quando c’è da ripartire palla al piede, non riesce mai a fare ciò che vorrebbe. In difesa se la cava come può contro Candreva e Cancelo.

Calvano 5.5 - Ha il compito di rompere il gioco dell’Inter, di sbarrare la strada alle ripartenze dei nerazzurri: in realtà non ci riesce quasi mai. Nella ripresa è uno dei pochi a crederci fino alla fine.

Buchel 5 - Pronti-via ed il suo nome termina sul taccuino di Rocchi per un’entrata scomposta ed in ritardo su Rafinha. Gioca col freno a mano tirato e perde quasi tutti i duelli in mezzo al campo.

Romulo 5.5 - Prova sempre a suonare la carica, cerca di infondere fiducia nel resto della squadra con qualche galoppata delle sue. Ma anche lui oggi è un po’ sottotono. Nel finale s’improvvisa portiere e compie una grande parata.

Fares 6 - Ha voglia di creare scompiglio nell’Inter, ma viene quasi sempre chiuso e raddoppiato. Ha dalla sua parte, però, il fatto che si sacrifichi tantissimo sulle corsie esterne. Nella ripresa colpisce un palo.

Aarons 5 - Era un po’ l’oggetto misterioso ed a sorpresa Pecchia lo schiera dal 1’ in uno stadio importante come il ‘Meazza’. L’impatto, però, non è stato dei migliori. (Dal 63’ Verde 6 - Entra per dare vivacità in avanti, ma quando la partita è già chiusa da un pezzo.)

Petkovic 5 - Viene praticamente abbandonato lì in avanti tra Miranda e Skriniar e non riesce quasi mai ad entrare nel vivo della partita. Ha poche occasioni per mettersi in mostra. (Dall’80’ Cerci s.v.)