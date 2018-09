Le pagelle dell'Hoffenheim - Nordtveit croce e delizia, bene Schulz

Risultato finale: Shakhtar Donetsk-Hoffenheim 2-2

Baumann 6.5 - Non ha particolari colpe nell’occasione del gol di Ismaily, nel finale salva la squadra sul tiro di Marlos anche grazie all’aiuto di Posch.

Nordtveit 6 - E’ autore del gol del momentaneo 2-1 per i tedeschi, sfruttando l’errore in uscita di Pyatov, ma soffre moltissimo sugli affondi di Ismaily e Taison.

Vogt 7 - In campo, nonostante una condizione fisica non proprio ottimale. Sfrutta i suoi centimetri per arginare Junior Moraes.

Posch 6.5 - Buona l’intesa con il suo compagno di reparto questa sera.

Kaderabek 6 - Prestazione sufficiente per lui, sulla destra è un motorino niente male.

Grillitsch 6.5 - Ha il merito di firmare la prima rete nella storia della Champions League per l’Hoffenheim con un colpo morbido a scavalcare Pyatov.

Bittencourt 6.5 - S’inserisce con continuità a fari spenti tra le linee difensive dello Shakhtar, negando riferimenti e facendo vacillare più volte gli ucraini. E’ suo l’assist per il gol che apre le danze.Dal 64’ Demirbay - Non un grande impatto sul match.

Schulz 7 - E’ dappertutto, senza accusare minimamente la stanchezza. Le sue serpentine mettono in crisi la difesa dello Shakhtar.

Szalai 6 - Inizia molto bene, mettendo anche alla prova i riflessi di Pyatov. Cala leggermente nella ripresa. Dal 75’ Zuber SV.

Kramaric 6.5 - Corsa e una discreta tecnica al servizio della squadra. Ricama nel breve e nel lungo senza troppi problemi. Dall’86’ Nelson SV.

Joelinton 6.5 - Match di grande sacrificio per l’ariete dell’Hoffenheim, che mostra anche una certa confidenza con la sfera.