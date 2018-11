Le pagelle dell'Hoffenheim - Serata da incubo per Adams

Risultato finale: Lione-Hoffenheim 2-2

Baumann 6 - Prende due sberle, ma il pareggio finale alla fine porta anche la sua firma, sopratutto quando nel finale abbassa la saracinesca contro le sortite avversarie in contropiede.

Adams 3.5 - Serata da incubo per lui. Viene costantemente superato dagli avversari, non contiene ed i gol nascono dalla sua scarsa solidità in copertura. Nella ripresa viene anche espulso, per chiudere un vero e proprio disastro.

Vogt 6 - Qualche intervento positivo sul gioco aereo, nel finale alza l'attenzione contro il contropiede avversario e viene premiato con il pareggio.

Bicakcic 5 - Dorme sul gol di Ndombele, chiude male e concede agli avversari l'opportunità di andare al raddoppio.

Kadeřábek 7 - La sua zampata nel finale regala il punto ai suoi e chiude una rimonta straordinaria, di carattere e cuore.

Demirbay 6.5 - Uno di quelli che prova sempre a costruire senza forzare la giocata, personalità da vendere. (Dall'81' Nordtveit sv).

Grillitsch 6 - Si mette bene in mostra in entrambe le fasi di gioco, costretto ad uscire soltanto per un problema muscolare. (Dal 58' Nelson - Ha un buon impatto sulla partita, corre tanto e lavora con i compagni).

Schulz 6 - Diverse volate offensive degne di nota, nel finale tiene alta l'attenzione provando anche ad imbeccare i compagni.

Belfodil 4.5 - Non incide in maniera rilevante, ha un'occasione nel primo tempo a due passi dalla porta ma non sfrutta. (Dal 68' Szalai 6 - Da peso e fisicità all'attacco

Joelinton 5.5 - Si muove tanto su tutto il fronte d'attacco provando a non dare punti di riferimento, non riesce però ad essere concreto negli ultimi metri.

Kramaric 6 - E' lui ad aprire la rimonta tedesca, gran progressione e conclusione che si infila nell'angolino. Costruisce per i compagni senza risparmiarsi.