Le pagelle dell'Inghilterra - Rashford lascia il segno, Kane flop

Risultato finale: Inghilterra-Spagna 1-2

© foto di Imago/Image Sport

Pickford 6 - Non può nulla sulle due conclusioni vincenti di Saul e Rodrigo. Per il resto non viene quasi mai chiamato in causa dagli attaccanti avversari.

Gomez 5 - Si dimentica colpevolmente di Rodrigo nell’azione che porta al raddoppio della Spagna e l’attaccante di proprietà del Valencia non perdona. L’unica macchia, ma indelebile, della sua serata.

Stones 5.5 - Guida con personalità la retroguardia, anche se spesso in fase d’impostazione è un po’ macchinoso e lento nel dare il via all’azione.

Maguire 6 - Deciso negli interventi, sicuro nelle marcature. Dei tre nel pacchetto arretrato è sicuramente quello che gioca con maggior serenità e cattiveria.

Trippier 6 - Spinge molto sulla destra e riesce spesso ad andare al cross: da uno di questi l’Inghilterra sfiora il 2-2 con Kane. In difesa duella ad armi pari con Isco.

Alli 5 - Dovrebbe prendere in mano il centrocampo, ma non riesce a giganteggiare. Anzi: per lunghi tratti di partita si ritrova costretto a rincorrere gli avversari.

Henderson 5.5 - E’ il perno centrale in mezzo al campo, lotta su ogni pallone e prova a fare da filtro avanti alla difesa. Da frangiflutti se la cava benino, dopo l’ammonizione gioca col freno a mano tirato. Cala nella ripresa. (Dal 65’ Dier 5.5 - Entra lui, ma la musica non cambia: l’Inghilterra in mezzo al campo arriva sempre dopo.)

Lingard 5.5 - Si accende ad intermittenza, alterna buone giocate a momenti di pausa. Non la sua miglior performance con la maglia della nazionale inglese.

Shaw 6.5 - Una diagonale perfetta con cui salva i suoi dal possibile 0-1; capovolgimento di fronte ed assist magnifico per Rashford. Non è impeccabile sul gol di Saul, da un suo errore parte l’azione del gol. Poi esce fuori immobilizzato e con l’ossigeno in barella: pare sia in netta ripresa, in bocca al lupo Luke! (Dal 55’ Rose 6 - Non è elegantissimo palla al piede, ma suona comunque la sveglia nei minuti finali.)

Rashford 7 - Sempre al posto giusto nel momento giusto, sotto gli occhi di Mourinho: riceve palla da Shaw e fa 1-0. Poi si spegne un po’ e spesso calpesta i piedi di Kane. Meglio nella ripresa fino alla sostituzione. (Dal 95’ Welbeck s.v.)

Kane 4.5 - Se non ci fosse la distinta a confermare il suo nome, quasi avremmo pensato non fosse in campo. Impalpabile per tutti i cento minuti di gioco, neutralizzato da Nacho e Ramos.