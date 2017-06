Le pagelle dell'Inghilterra U21 - Hughes vivace, Redmond: errore fatale

Inghilterra U21 - Germania U21 2-2 (5-6 d.c.r.)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pickford 6 - Qualche parata semplice da repertorio, poi però deve arrendersi al colpo di testa di Selke. Nel secondo tempo altri interventi prima del pareggio finale di Platte. Un rigore parato, ma non basta.

Holgate 5 - La difesa inglese scala male nell'azione del vantaggio avversario, e lui non riesce a chiudere in tempo su Selke. Si scorda del tutto di Platte sul 2-2. Soffre costantemente finché è in campo. (dal 106' Iorfa s.v.)

Chambers 5,5 - Mal posizionato sull'azione che porta al vantaggio tedesco. Selke si infila alle sue spalle, lui non se ne accorge. Per il resto soffre poco e nulla, giocando con i tempi giusti. Ma la macchia resta.

Mawson 6 - Il più sicuro nella linea difensiva degli inglesi. Non va quasi mai in sofferenza, riuscendo a cavarsela egregiamente. Rischia qualcosa concedendo una punizione pericolosa nel finale. Non sfruttata.

Chillwell 5,5 - Spesso sotto attacco, nel primo tempo fa decisamente fatica. Anche nei restanti minuti che disputa non è parso brillantissimo, non riuscendo più che altro a spingere quasi mai. Però segna il suo rigore.

Ward-Prowse 6 - L'equilibratore nel centrocampo dell'Inghilterra, i suoi calci piazzati sono quasi sempre una sentenza. Non solo: è anche collaborativo nell'aiutare la squadra nei movimenti difensivi.

Chalobah 5,5 - Nell'inizio focoso degli inglesi ha due occasioni su calcio d'angolo, ma non prende mai la porta. Poche volte nel vivo, paga una condizione fisica non positiva. Tanto che esce. (dal 66' Murphy 5,5 - Dal momento del suo ingresso gioca prevalentemente sulla fascia destra, soffrendo e non poco le tante iniziative lanciate dalla corsia mancina tedesca, specie nei supplementari.)

Hughes 7 - Molto ispirato, è il più creativo nella batteria dietro ad Abraham. Scippa palla in attacco e crea l'assist soltanto da toccare per Abraham. Corre molto e spende, tanto che è sostituito nel finale. (dall' 87' Swift 5,5 - Gioca l'ultima mezz'ora abbondante, ma non riesce a lasciare il minimo segno. Giusto una girata di testa nei supplementari, ma non basta per prendere una sufficienza.)

Baker 5 - Nei novanta minuti la sua prestazione ricorda molto da vicino quella di un fantasma. Mai nel vivo dell'azione, mai coinvolto: sembra quasi un corpo estraneo rispetto alla sua squadra.

Gray 7 - Pollersbeck, allungandosi da terra, gli toglie la gioia del gol dopo pochissimo, ma si rifà pareggiando l'iniziale svantaggio sotto misura. Boothroyd lo vede stanco, e nel finale lo toglie. (dal 74' Redmond 5 - Non brilla, ma va anche vicino al gol in un'occasione che si crea praticamente dal nulla. Sul suo voto finale, però, pesa in maniera inequivocabile il rigore sbagliato, che consegna la finale alla Germania.)

Abraham 6 - Poco incisivo nel primo tempo, nel quale sbaglia un gol già fatto di testa. Si riscatta, eccome, nella ripresa: cinque minuti e appoggia in rete il 2-1. Poi però resta isolato, e calcia un rigore inguardabile.