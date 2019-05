Le pagelle dell'Inter - Bene Asamoah e Brozovic, Lautaro e Icardi steccano

Risultato finale: Udinese-Inter 0-0

Handanovic 6 - Nel primo tempo risponde presente sulla botta in diagonale di Mandagora. Si fa sempre trovare pronto.

D’Ambrosio 6 - Sfiora il gol del possibile vantaggio, con il pallone che termina distante dal palo di Musso per questione di centimetri. Dietro se la cava.

De Vrij 6.5 - Solita gran partita del centrale olandese, sempre attento e concentrato. Non perde mai di vista Pussetto.

Skriniar 6.5 - Dalle sue parti non si passa, è ormai un dato di fatto. Anche stasera gioca una solida partita, concedendo le briciole agli avversari.

Asamoah 6.5 - Bene nella metà campo avversaria, così e così in fase difensiva almeno nel primo tempo. Nella ripresa è autore di un paio di salvataggi determinanti.

Borja Valero 5.5 - Ogni tanto calpesta i piedi di Brozovic, ma i due dialogano come pochi nel campionato italiano. Dopo il cartellino giallo gioca un po’ con il freno a mano tirato. (Dal 63’ Icardi 5.5 - Non ha occasioni per lasciare il segno e nemmeno se le crea. Impalpabile.)

Brozovic 6.5 - Tocca un’infinità di palloni, sfiora il gol nella prima frazione di gioco con un tiro a giro ed è sempre nel vivo della manovra nerazzurra. Onnipresente.

Politano 5.5 - Va ad intermittenza, in alcune fasi della partita si spegne. Ma quando prova a pungere, diventa una spina nel fianco di Zeegelaar. Nella ripresa cala vistosamente. (Dal 78’ Candreva s.v.)

Nainggolan 6 - È in palla e si nota, il gol contro la Juventus ha dato probabilmente lo slancio per questo finale di stagione. Anche oggi va più volte vicino al gol. L'ultimo a mollare.

Perisic 5.5 - Non è costante nell’arco dei novanta minuti, ma dà comunque il suo solito contributo negli ultimi trenta metri. Uno come lui, però, può e deve fare molto di più.

Lautaro 5.5 - Si muove un sacco, lavora di sponda e conquista punizioni. Ma sotto porta è poco incisivo, non riesce mai a rendersi pericoloso. (Dal 79’ Keita s.v.)