Le pagelle dell'Inter - Bene Rafinha, serata no per Icardi

Risultato finale: Inter-Sassuolo 1-2

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 5.5 - Continua il periodo non fortunato. Non è al massimo della forma. Sorpreso sul gol di Politano.

Cancelo 5.5 - Non brilla in fase di spinta, lascia un po' a desiderare in quella difensiva.

Ranocchia 6 - Primo tempo senza particolari problemi. Qualche problema in più nella ripresa. (Dal 77' Borja Valero s.v. - )

Skriniar 5.5 - Il difensore slovacco non è lucido nei momenti chiave. Si lascia sfuggire Berardi in occasione del gol.

D'Ambrosio 5.5 - Volontà c'è, ma lucidità poca. Anche lui fatica a spingere con regolarità.

Vecino 5.5 - Ci prova con diverse conclusioni, ma lascia un po' a desiderare in fase di non possesso. Giro palla troppo lento. (Dal 71' Eder 5.5 - Fatica a entrare nel match. Poi ha due chance per segnare, ma non trova la stoccata vincente)

Brozovic 5.5 - Il ritratto della sua gara è il tiro altissimo al 95'. Non dà i giusti ritmi all'azione. Meno arrembante rispetto ad altre partite.

Candreva 5 - C'è l'impegno, ma anche gli errori. Sbaglia scelte facili e nella ripresa spreca da ottima posizione. Via dopo meno di un tempo. Ancora a zero reti. (Dal 58' Karamoh 5.5 - Dà intensità alla manovra offensiva, ma senza risultato. Troppo confusionario.)

Rafinha 7 - Il migliore in campo tra i nerazzurri. Non solo per il gol. Tenta la giocata, la verticalizzazione. Ha personalità e si può ripartire da lui.

Perisic 6 - Suo l'assist per il gol di Rafinha. Giocate di qualità, ma può dare di pià.

Icardi 5 - Il capitano ci prova, ma gli errori sono tanti e vistosi. Serata no che può pesare nel suo futuro e in quello dell'Inter.