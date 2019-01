Le pagelle dell'Inter - Candreva incontenibile, bene Lautaro ed Icardi

Risultato finale: Inter-Benevento 2-0

© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Padelli 6 - Si fa trovare pronto quando chiamato in causa, ha i riflessi pronti anche se deve contare alla fine due sberle prese.

Vrsaljko 5.5 - Si lascia ammonire ingenuamente in avvio, non sempre alto il rendimento in campo.

Škriniar 6 - Attento nelle retrovie, ha poco supporto dagli esterni quando il Benevento spinge sulle corsie laterali.

Ranocchia 6 - Buon match al rientro da titolare, tiene botta fino alla fine concedendo pochissimo.

Dalbert 6.5 - Prima si becca le ramanzine di Spalletti per una gestione del pallone non sempre oculata, poi con mancino firma un gran gol.

Candreva 8 - Gara da incorniciare per lui! Si procura il calcio di rigore, firma il 2-0 con un gran diagonale ed allo scadere costruisce da solo il gol del 6-2!

Gagliardini 6 - Troppo irruento in avvio, tanto da procurarsi tempestivamente l'ammonizione. Prende le misure degli avversari con il passare dei minuti.

Brozović 5 - Prestazione da rivedere. Non copre bene gli spazi, suo l'errore sul gol di Bandinelli. (Dall'82' Joao Mario sv).

Perišić 6.5 - Rapido e furbo nello sfruttare gli spazi a disposizione, apparecchia lui per il gran gol di Dalbert e firma anche l'assist per Lautaro. (Dal 69' Borja Valero - Contribuisce alla gestione tranquilla del match).

Martínez 7.5 - Firma la doppietta personale che stende il Benevento. Rapace quando firma di testa, lesto e cinico quando Perisic gli serve il pallone della manita nerazzurra.

Icardi 7 - Tanto lavoro al servizio della squadra, ma soltanto per un tempo. Firma il rigore in avvio, si muove per l'inserimento dei compagni e colpisce anche un palo. (Dal 46' Politano 6.5 - Entra bene in campo, si muove tanto e prova anche a creare pericoli al portiere avversario).