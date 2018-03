Le pagelle dell'Inter - Icardi sempre decisivo, Perisic è tornato

Risultato finale: Inter-Hellas Verona 3-0

Handanovic 6 - Praticamente inoperoso per tutta la prima frazione di gioco. Nella ripresa, invece, si fa trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Cancelo 6.5 - Meno propositivo rispetto al solito, ma non fa mancare il proprio apporto in fase offensiva. Conserva un po’ di energie in vista della sfida di mercoledì contro il Milan.

Skriniar 6 - Ordinaria amministrazione per il muro nerazzurro, che come al solito non lascia varchi agli attaccanti avversari.

Miranda 6 - Anche lui, come il compagno di reparto, non ha tantissimo da fare. Tiene sotto controllo Petkovic e sbarra la strada ai timidi tentativi degli avversari.

D’Ambrosio 6 - Rischia un po’ quando, nel primo tempo, sfiora il piede di Petkovic in area di rigore. Sempre attento su Aarons prima e Fares dopo. (Dal 58’ Santon 6 - Ha ben poco da fare nella mezzora abbondante in cui è in campo: mette minuti nelle gambe.)

Gagliardini 7 - E’ l’uomo-ovunque dell’Inter in mezzo al campo: in mediana e subito pronto ad impostare ed inserirsi in area di rigore. Nel primo tempo sfiora per ben due volte il gol di testa, nella ripresa incrementa occasioni da rete.

Brozovic 6.5 - Ormai Spalletti si fida ciecamente di lui e lo riconferma in mezzo al campo. E, come mostrato con Napoli e Sampdoria, anche oggi mette in luce tutte le sue qualità.

Candreva 7 - Svaria per tutto il fronte d’attacco: un po’ a destra, poi al centro ed a sinistra. Tenta sempre l’imbucata per i compagni e prova anche a cancellare lo zero dalla casella “gol fatti”. Tanto impegno ed un legno colpito.

Rafinha 7 - Tanta qualità sulla trequarti: svelto con i piedi e con la testa, sa sempre cosa fare con il pallone. Subisce un sacco di falli e dà imprevedibilità negli ultimi trenta metri. (Dal 75’ Borja Valero s.v.)

Perisic 7.5 - Crea tante occasioni per i compagni, segna un gol e dà continuità al buon momento. Il croato sembra un calciatore pienamente ritrovato: gioca col sorriso e crea il panico nella retroguardia gialloblù.

Icardi 7.5 - Errore difensivo della difesa avversaria? Se c’è Icardi al 99% è gol. E l’ulteriore conferma arriva oggi: una doppietta da centravanti di razza. E con la maglia nerazzurra ora sono centodue esultanze. (Dal 65’ Eder 6 - Entra bene in partita, sfiora anche la rete del possibile 4-0. Nel finale provoca l’espulsione di Nicolas.)