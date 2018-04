Le pagelle dell'Inter - Perisic devastante, Icardi torna al gol

Risultato finale: Inter-Cagliari 4-0

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Handanovic 6 - Praticamente inoperoso per tutta la partita, rientra negli spogliatoi senza aver sporcato i guantoni: spettatore non pagante.

Cancelo 7 - Suo il tiro-cross vincente che rompe il ghiaccio dopo appena quattro minuti. Spinta costante sulla corsia di destra, anche se questa sera è meno preciso del solito nei cross.

Skriniar 6.5 - Un muro insuperabile e non è una novità. Legge sempre in anticipo le intenzioni degli avversari, non rischia nulla contro Sau e Ceter.

Miranda 6 - Non ha tantissimo da fare: dopo la grande prestazione di Bergamo, si vede ricambiare il favore da Skriniar, che fa gli straordinari. (Dall’84’ Ranocchia s.v.)

D’Ambrosio 6 - Serata abbastanza tranquilla in difesa, Giannetti raramente riesce a puntarlo. E allora, come Cancelo sulla fascia opposta, prova sempre a dare il proprio apporto in avanti. Nella ripresa risparmia le energie.

Gagliardini 6 - Una buona mezzora abbondante, prima dell’infortunio ai flessori della coscia destra. Dà quantità in mezzo al campo e s’inserisce con i tempi giusti in avanti. (Dal 36’ Borja Valero 6.5 - Dà equilibrio in mezzo al campo, duetta alla grande con Brozovic e Rafinha..)

Brozovic 7.5 - Qualche passaggio sbagliato di troppo, ma per la circolazione del pallone e l’impostazione del gioco è un ritorno importantissimo nel cuore del campo per l’Inter. Nella ripresa trova un gol meraviglioso.

Karamoh 7 - Si esalta, sfrutta in ogni sua minima parte la chance concessagli da Spalletti. Crea spazio sulla destra per le discese di Cancelo, colpisce una traversa e sfiora in almeno altre due occasioni il gol. (Dal 75’ Candreva s.v.)

Rafinha 7 - Svaria su tutta la trequarti avversaria, prova sempre a creare qualcosa di pericoloso per Icardi e compagni. Cragno, nel primo tempo, gli strozza l’urlo in gola negandogli la gioia personale. Fantastico l’assist per il 2-0 di Icardi.

Perisic 7.5 - Tiene il piede costantemente premuto sull’acceleratore, macina chilometri sulla corsia di sinistra ed effettua tanti cross precisi e velenosi per la difesa avversaria. Nel primo tempo va vicino anche al gol, che poi trova nel finale con una sassata da fuori.

Icardi 7 - Si muove molto anche fuori dall’area di rigore, cerca sempre la soluzione migliore per i compagni. Tutto qui? Assolutamente no: lascia il timbro anche su questa partita e sale a quota venticinque in campionato.