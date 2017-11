Le pagelle dell'Inter - Skriniar un muro, Icardi spreca tanto

Risultato finale: Inter-Torino 1-1

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Handanovic 6.5 - Nel finale di primo tempo, compie una grandissima parata sul colpo di testa di Baselli. Nella ripresa prende gol sul quale non può far nulla.

D'Ambrosio 6 - Partecipa alle ripartenze nerazzurre e spesso e volentieri si sovrappone sulla corsia a Candreva. Dietro non corre particolari rischi.

Skriniar 6.5 - Non si lascia superare tanto facilmente da Belotti, anzi. Impeccabile come al solito in marcatura, provvidenziale in almeno un paio di chiusure.

Miranda 5.5 - Nell'uno contro uno, sfodera una buona prestazione: non perde mai di vista gli attaccanti avversari. Qualche imprecisione di troppo, invece, in fase di impostazione: con il pallone tra i piedi tentenna. Leggermente in ritardo sul gol di Falqué.

Nagatomo 6 - Non si stacca da Iago Falqué che, per provare a costruire qualcosa, deve necessariamente arretrare il proprio raggio d'azione. Si limita a svolgere compiti prevalentemente difensivi e se la cava dignitosamente. (Dal 76' Brozovic s.v.)

Vecino 6.5 - E' l'uomo ovunque dell'Inter di Spalletti: lo vedi recuperare palla e, poco dopo, aggredire gli spazi. Nel primo tempo sfiora il gol con un tiro verso il primo palo neutralizzato da Sirigu; nella ripresa ci prova di testa e nel finale colpisce una traversa clamorosa.

Gagliardini 6 - Gioca con la spavalderia con cui si era presentato al 'Meazza' nelle sue prime settimane da calciatore dell'Inter. Evita intelligentemente interventi da ammonizione perché diffidato, ma recupera tanti palloni. E quando può, ci prova con tiri velenosi da fuori. Non impeccabile sull'azione che porta al gol del Torino. (Dal 69' Eder 6.5 - Entra e risolve i problemi dell'Inter con un tap-in vincente per l'1-1.)

Candreva 6.5 - Macina tanti chilometri sulla corsia di destra ed effettua un paio di cross interessanti per Icardi, anche se l'argentino non riesce a capitalizzarli. Dà manforte anche a D'Ambrosio in fase di non possesso.

Borja Valero 6 - Fa da traino fra centrocampo ed attacco, anche se quest'oggi è meno preciso rispetto al solito a causa dell'asfissiante pressing di un mastino come Rincon. Fondamentale nel palleggio.

Perisic 6 - Gioca ad intermittenza e, come in altre partite, alterna buone giocate a momenti di pausa. Meglio nel secondo tempo quando, da un suo cross, parte l'azione dell'1-1.

Icardi 5 - Ha almeno quattro o cinque occasioni per colpire, ma sbaglia stranamente i tempi. Gioca con la squadra, si muove tanto per tutto il campo e trascina la squadra da leader. Poi, con una grande giocata, dà ad Eder il pallone dell'1-1. Ma quanto pesano gli errori sotto porta...