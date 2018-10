Le pagelle dell'Islanda - Halldórsson altalenante. Finnbogason incisivo

Risultato finale: Islanda-Svizzera 1-2

© foto di Insidefoto/Image Sport

Halldórsson 5,5 - Subisce due reti non risultando impeccabile in occasione dell'1-0 elvetico.

Eyjólfsson 5,5 - Pattuglia la fascia destra concedendo troppo spazio a Zuber in occasione del raddoppio svizzero.

Árnason 5,5 - Gioca al fianco di Ragnar Sigurðsson commettendo qualche sbavatura di troppo.

Sigurðsson R. 6 - Capeggia la retroguardia islandese effettuando, qua e là, qualche chiusura degna di nota.

Magnússon 6,5 - Controlla la corsia sinistra salvando, nella ripresa, il potenziale 3-1 elvetico.

Guðmundsson J. 5,5 - Corre lungo l'out di destra non creando grossi pericoli alla retroguardia svizzera.

Sigurjónsson 6 - Lavora generosamente in mezzo al campo badando più a difendere che ad attaccare (dall'84' Guðmundsson A. sv - Sostituisce Sigurjónsson non riuscendo, per questioni di tempi, a farsi valutare adeguatamente).

Bjarnason 6,5 - Conferisce intraprendenza alla mediana islandese cercando, e non trovando, la giocata decisiva.

Traustason 5,5 - Percorre la fascia sinistra faticando a creare problemi alla difesa avversaria (dal 68' Gíslason 6 - Subentra a Traustason conferendo energie fresche al centrocampo di Hamrén).

Sigurðsson G. 7 - Regala lampi della sua classe sfiorando, più e più volte, la meritata rete personale.

Finnbogason 7,5 - Svaria lungo il fronte d'attacco islandese realizzando, con un bellissimo destro da fuori, l'unica rete dei padroni di casa.