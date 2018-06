Le pagelle dell'Islanda - Halldorsson eroico. Finnbogason, gol e non solo

Risultato finale: Argentina-Islanda 1-1

Halldorsson 7,5 - Freddato dal missile terra-area di Agüero, diventa eroico parando il rigore di Messi nella ripresa. Bravissimo anche sul tiro-cross di Pavon nel finale.

Saevarsson 7 - Ha davanti a se clienti tutt'altro che semplici, eppure si oppone con bravura alle iniziative degli avversari. Limita al massimo gli sganciamenti offensivi.

Arnason 7 - Preferito a Ingason, l'inossidabile difensore dell'Aberdeen conferma di essere uno dei baluardi difensivi della nazionale nordica.

R. Sigurdsson 6,5 - Bruciato da Agüero in occasione del gol subito: è l'unico errore della sua partita. Per il resto, decisamente tra i migliori.

Magnusson 6 - Gioca una partita attenta e giudiziosa. Si fa tagliare fuori da Meza e inavvertitamente lo affossa: rigore giusto.

J. Gudmundsson 6 - Ha poche chance per accendersi, lui che è un esterno offensivo. Da premiare l'abnegazione tattica. (Dal 64' Gislason 6 - Si piazza a sinistra e fa il suo).

Gunnarsson 6,5 - Davanti alla difesa, il capitano islandese gestisce i tempi della manovra ma soprattutto le folate offensive degli avversari. Chiude tutto, mura tutto. Non si passa. . (Dal 76' A. Skulason 6 - Offre un contributo utilissimo nel finale concitato).

Hallfredsson 7 - Tappa i buchi un po' ovunque, formando con Gunnarsson una cerniera difficilissima da superare per gli argentini.

Bjarnason 6 - Mezzo voto in meno perché, sullo 0-0, divora una palla-gol clamorosa: tutto solo davanti a Caballero, la spedisce sul fondo.

G. Sigurdsson 6,5 - Non è al meglio e non può esserlo dopo tanti mesi ai box. Però è comunque decisivo: dal suo cross arriva l'1-1 e poi per poco non segna il raddoppio con un piatto sul quale Caballero dice di no.

Finnbogason 7 - Titolare là davanti, spesso a battagliare da solo contro la difesa biancoceleste. Segna il gol dell'1-1 e non solo: grandissimo lavoro sporco. Da segnalare anche una bella palla per Gylfi. (Dall'89' Sigurdarson sv).