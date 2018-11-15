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Le pagelle dell'Islanda - Halldórsson impreciso, attacco da rivedere

15.11.2018 23:14 di Gennaro Di Finizio   articolo letto 307 volte
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Halldórsson 4.5 - Impreciso in occasione di entrambi i gol avversari, poteva fare di più.

Ingason 5 - Soffre la spinta degli avversari dal suo lato, concede troppo in copertura.

Fjoluson 5.5 - Qualche intervento preciso in chiusura, ma gli attaccanti avversari trovano modo di bucarlo.

Arnason 5 - Pecca sulla spinta avversaria, non tiene botta quando Hazard&co. mettono il turbo.

Magnusson 5 - Poca spinta dal suo lato, si lascia spesso troppi spazi alle spalle.

Sigurdsson 6 - Accompagna bene la fase offensiva, anche i compagni non lo seguono. ( Sigthorsson 5 - Non ha un impatto positivo sulla partita, poco incisivo).

Palsson 5.5 - Rendimento altalenante, non riesce a tenere il passo degli avversari.

Gunnarsson 5 - Gara incolore, a tratti sparisce dai radar e non trova modo di entrare in partita.

Skúlason 5.5 - Lascia intravedere qualche giocata interessante, ma non si esalta nel corso del match.

Gudmundsson 6 - Un paio di conclusioni interessanti ma la difesa avversaria si fa trovare pronto. (Dall’87’ Thorsteinsson sv)

Traustason 5 - Poco incisivo, prova a rifinire per i compagni ma suona su tonalità troppo basse.
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