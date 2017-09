Le pagelle dell'Israele - Ben Haim e Harush i migliori, male Cohen

Risultato finale: Italia-Israele 1-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Harush 7 - Si supera nel finale di primo tempo quando, con un gesto istintivo, nega la gioia personale ad Insigne e l’1-0 all’Italia. Nella ripresa incassa un gol, ma evita l’imbarcata alla sua nazionale.

Davidzada 5 - Dopo un primo tempo diligente, nella ripresa si fa infilare a destra e sinistra da Candreva e Zappacosta, che lo saltano con troppa facilità.

Ben Haim 7 - Il migliore in campo tra le fila di Israele. Duella per oltre novanta minuti con Belotti ed Immobile e vince quasi tutti i duelli fisici. Insuperabile nell’uno contro uno, fa sempre la cosa giusta.

Tzedek 6.5 - Anche lui, come Ben Haim, gioca una partita di gran livello: attento dietro e tosto nei contrasti. Gioca in anticipo sugli avversari e non rischia praticamente nulla.

Keltjens 5.5 - Un po’ in affanno nel primo tempo, quando non riesce a fermare le incursioni sulla fascia degli avversari. Nella ripresa migliora leggermente dal punto di vista difensivo.

Natcho 5 - Troppa fretta quando ha il pallone tra i piedi, sbaglia numerosi passaggi in fase d’impostazione senza riuscire a rimediare agli errori.

Cohen 5 - Parte bene, facendo quasi da collante fra centrocampo e attacco nelle poche ripartenze israeliane. Poi nella ripresa arretra, cala d’intensità e si fa sovrastare da Immobile per l’1-0. (Dal 79’ Einbinder s.v.)

Kabha 5 - De Rossi e Verratti non gli fanno vedere il pallone. Senza le distinte ufficiali, probabilmente nessuno si sarebbe accorto della sua presenza in mezzo al campo. Impalpabile.

Melkinson 5.5 - Ripiega spesso in fase difensiva per dare manforte a Keltjens, anche se non è impeccabile in fase difensiva. Nel primo tempo prova qualche accelerata sulla fascia, ma nulla di pericoloso per l’italia. (Dal 60’ Ben Haim II 5.5 – ‘Grazia’ due volte Buffon e l’Italia, non sfruttando due disattenzioni di Astori: due errori anche piuttosto grossolani sotto porta)

Refaelov 5 - Si dà da fare aiutando in fase difensiva, ma non è il suo forte. In avanti non si vede quasi mai: Conti prima e Zappacosta dopo lo costringono ad arretrare parecchio.

Shechter 4.5 - Praticamente non tocca un Pallone: Astori e Barzagli non lo perdono mai di vista, lui non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Buffon. (Dal 70’ Benayoun 5.5 – Entra, ma non si nota: presenza numero 100 che sarà ricordata solo per le statistiche)