Le pagelle dell'Italia - Chiesa cambia la gara, Donnarumma miracoloso

Risultato finale: Italia-Polonia 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Donnarumma 7 - Compie due miracoli nella prima frazione di gara, nulla può sulla conclusione a botta sicura di Zielinski da posizione ravvicinata.

Zappacosta 5.5 - Non si fa quasi mai vedere nella fase offensiva, in difesa non è proprio perfetto.

Bonucci 6 - Stringe le marcature su Lewandowski concedendo poco spazio all’attaccante della Polonia.

Chiellini 6 - Ritorno con fascia da capitano al braccio per il difensore della Juve che si dà da fare al centro della difesa con buoni palloni recuperati.

Biraghi 6 - Dalla sua parte Kurzawa gli dà parecchio da fare ma lui controbatte con personalità andando spesso sul fondo al cross.

Pellegrini 5.5 - Fa vedere buone giocate al centro del campo arginando l’azione della Polonia. Poco spazio invece per gli inserimenti (Dal 46’ Bonaventura 6 - Prova ad accompagnare la manovra cercando la conclusione dalla distanza).

Jorginho 6 - Perde il pallone da cui nasce la rete del vantaggio polacco, si rifa realizzando il rigore dell’1-1.

Gagliardini 5.5 - Qualche leggerezza di troppo nella propria metà campo quando perde qualche pallone sanguinoso.

Bernardeschi 6 - E’ l’uomo più pericoloso della Nazionale azzurra in un primo tempo negativo, sfiora il gol con due grandi conclusioni a giro.

Balotelli 5 - Da un giocatore come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Si fa vedere solo per una conclusione in curva (Dal 61’ Belotti 6 - La volontà certamente non manca, va a pressare molto il portatore di palla).

Insigne 5.5 - Perde il duello con Bereszynski sulla sua fascia di competenza. Praticamente mai pericoloso il numero 10 azzurro (Dal 72’ Chiesa 6.5 - Entra e semina il panico nella difesa polacca procurandosi il rigore dell’1-1).