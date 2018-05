Le pagelle dell'Italia - Il ritorno di Balo, Belotti mette la firma sul match

Risultato finale: Italia-Arabia Saudita 2-1

Donnarumma 6.5 - Serata tranquilla per l'estremo difensore che tocca molti palloni ma con i piedi nell'impostazione dell'azione. Incolpevole sul gol dell'Arabia, salva su Almuwallad.

Zappacosta 5.5 - Staziona costantemente sulla corsia destra guadagnando sempre il fondo per andare al traversone. Macchia però la buona prestazione con l'errore da cui nasce il 2-1.

Bonucci 6 - Guida la difesa azzurra per la prima volta da capitano azzurro. Nessuna sbavatura per lui questa sera.

Romagnoli 6.5 - Sempre preciso nell'intervento, sfiora il gol con una rovesciata nella prima frazione di gara.

Criscito 6.5 - Ritorna in Nazionale esattamente sei anni dopo la sua esclusione. Puntuale negli anticipi e rapido negli inserimenti. Colpisce una traversa con un sinistro potentissimo, rischia grosso nella ripresa perdendo un pallone sanguinoso (Dall'88' De Sciglio sv).

Florenzi 6 - Cerca spesso l'inserimento verso l'area di rigore provando a mettere in apprensione la retroguardia dell'Arabia Saudita (Dal 67' Bonaventura 6 - Serve a Belotti la palla del 2-0 su corner, si fa vedere in avanti).

Jorginho 6 - Sempre nel vivo dell'azione, imposta la manovra con diligenza cercando sempre il tocco di prima verso i compagni. Cala nella ripresa.

Pellegrini 6 - Spinge con insistenza andando anche alla conclusione in porta ma non è fortunato nell'esito (Dal 76' Cristante sv).

Politano 6 - Cerca spesso il dialogo con i compagni anche se paga un po' l'emozione del debutto in azzurro (Dal 75' Verdi sv).

Balotelli 6.5 - E' l'uomo più atteso e non tradisce. Il primo gol dell'era Mancini porta la sua firma. Conclusione dalla distanza delle sue poi lascia il campo nella ripresa per un piccolo problema fisico (Dal 58' Belotti 6.5 - Non un buon impatto sul match del “Gallo” che però firma il raddoppio in mischia).

Insigne 6 - Generoso in fase di ripiegamento, positivo in avanti. Dialoga spesso con Criscito dalla sua parte, chiama Alowais alla grande parata nella ripresa (Dall'85' Chiesa sv).