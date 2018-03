Le pagelle dell'Italia - Immobile quanti sprechi, Chiesa a testa bassa

Risultato finale: Inghilterra - Italia 1-1

Donnarumma 6 - Anche per lui come il portiere inglese, se si eccettuano un paio di conclusioni, il lavoro è poco. Vardy gli si para davanti e non può nulla.

Zappacosta 6 - Offre dopo pochi giri di lancetta un super pallone filtrante per un Immobile però troppo indeciso. Poi spinge meno ma è sufficiente.

Rugani 6 - Paga la poca esperienza, non mettendosi davanti a Lingard sulla punizione che manda Vardy in porta. Per il resto della partita però è ottimo.

Bonucci 6 - Anche per lui discorso simile: poco reattivo nell'azione che porta al gol inglese, per il rimanente della sfida però non si fa mai superare da nessuno.

De Sciglio 6 - Sul lato sinistro, quello del piede debole, tutto sommato non soffre troppo. Trippier è intraprendente ma davvero poco pericoloso per impensierirlo.

Parolo 5 - Perde una palla sanguinosa che porta al vantaggio inglese. Regala poi tantissima quantità lì nel mezzo, ma la sua prestazione è già compromessa.

Jorginho 6 - Sotto ritmo nei primi quarantacinque minuti, nel secondo tempo entra con i giri giusti e crea un paio di azioni davvero niente male sull'asse con Insigne.

Pellegrini 5,5 - Uno dei quattro volti nuovi rispetto alla partita con l'Argentina, non porta il contributo di gamba sperato da Di Biagio. Un po' timido. (dall'80' Gagliardini s.v.)

Candreva 5,5 - Spinge con intensità e confusione ma mette una palla splendida sulla testa di Immobile, che sbaglia. Lascia il campo ad inizio ripresa. (dal 56' Chiesa 6,5 - Poca roba fino a cinque dalla fine, quando se ne va a testa bassa in velocità, costringendo Tarkowski al fallo da rigore che vale l'1-1).

Immobile 5 - Trenta secondi e spreca una bella chance. Ancora più grande quella cestinata pochi minuti dopo. Nel secondo tempo fa ancora meno ed esce dopo poco. (dal 64' Belotti 5,5 - Il Gallo voleva partire titolare ma deve entrare dopo poco più di un'ora. Nell'ultimo terzo però è inoffensivo).

Insigne 6 - Primo tempo da assente non giustificato. Non lo si vede proprio. Un po' meglio nella ripresa, salva la sua prova calciando il gran rigore del pareggio finale.