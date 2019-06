Le pagelle dell'Italia U20 - Il rigore di Pinamonti vale i quarti, difesa super

Risultato finale: Italia U20-Polonia U20 1-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Plizzari 7,5 - Poche noie in un primo tempo in cui deve solo soffiare su un diagonale di Zylla. Si prende la scena nella ripresa: prodigioso su Zylla, decisivo con almeno altri due interventi su Skoras. Chiude con un rammendo su Steczyk che vale i quarti.

Gabbia 7 - Nella prima metà non sbaglia un colpo. Solido nei contrasti e accorto nei movimenti in concerto con il resto della linea. Un suo intercetto a metà campo apparecchia una buona chance per Pinamonti, che non ne approfitta.

Del Prato 7 - È anche il suo mondiale. Fin qui sempre ampiamente sopra la sufficienza: anche oggi guida la linea con personalità e vince quasi tutti i duelli. Un bel segnale per l'Atalanta che verrà.

Ranieri 6,5 - Sorveglia con proprietà la zona di competenza e quando ne ha l'opportunità si avventura a sinistra per dar vigore alle iniziative di Tripaldelli. Interprete perfetto per il 3-5-2 disegnato da Nicolato fin dall'alba di questo Mondiale.

Bellanova 6,5 - Si sbottona alla distanza dopo una fase iniziale di studio del dirimpettaio Stanilewicz (poi rilevato da Puchacz). Più prudente nel finale sul forcing polacco.

Frattesi 6 - Pochi lampi, tanta corsa e lavoro sottotraccia. Lui però si mette al servizio dei compagni ed è prezioso pur senza brillare. Nel recupero del primo tempo cerca la porta con una stecca deviata in corner da Sobocinski.

Esposito 6 - Inizialmente sembra patire il pressing polacco e dosa male qualche lancio di troppo. Sale in cattedra a vantaggio acquisito, ripristinando brillantezza e concentrazione. Rimedia un giallo per un intervento ruvido su Kopacz: non era diffidato. (Dall'89' Alberico s.v.).

Pellegrini 6,5 - Duttilità che arricchisce il bagaglio tecnico di uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio. Il ruolo di mezzala non gli sta stretto e, al contrario, interpreta bene la doppia fase garantendo rifornimento ai tre centrali e a Tripaldelli. Da rivedere qualche eccesso di leziosità, ridondante in certe fasi del match.

Tripaldelli 6 - La costruzione azzurra per inerzia trova sfogo sul suo lato in quasi ogni circostanza. Dialogo proficuo con Pellegrini, anche se Szota dimostra ottima proprietà in rottura e gli concede poco nei metri finali.

Scamacca 5,5 - In avvio di gara è meno incisivo del solito, merito anche della coppia di centrali polacca che inizialmente assorbe l'urto dei due centravanti azzurri. Dopo il penalty di Pinamonti fallisce un potenziale colpo del k.o. dopo un gran dribbling su Walukiewicz. Lega poco con il partner d'attacco ed esce dal campo al sessantanovesimo. (Dal 69' Capone 5,5 - Ingresso così così: una dormita che propizia un destro velenoso di Skoras).

Pinamonti 7 - Subito l'approccio giusto, da capitano vero: lotta, si sgancia per far respirare la squadra, fraseggia con i centrocampisti. Che personalità su un penalty che poteva pesare terribilmente: cucchiaio ineccepibile e Majecki beffato. Nel finale può chiuderla ma vanifica tutto con un altro scavetto a tu per tu con Majecki, che non cade nel tranello.