Le pagelle dell'Italia U21 - Berna prova a tenerci a galla, Gagliardini ingenuo

Risultato finale: Spagna-Italia 3-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Donnarumma 5.5 - Incolpevole sul primo e sul terzo gol di Saul Niguez, va giù in ritardo in occasione del secondo gol del centrocampista spagnolo.

Calabria 6 - Scende una serie innumerevole di volta sulla corsia di destra aiutando la squadra nella manovra andando spesso al cross.

Caldara 6 - Dopo un primo tempo da baluardo difensivo, nella seconda frazione di gara viene sollecitato di più dopo l'espulsione di Gagliardini.

Rugani 5.5 - Deciso al centro dell'area di rigore nel primo tempo, meno nella ripresa specialmente in occasione della rete del vantaggio della Spagna.

Barreca 5.5 - Fa vedere buone cose anche quando si sgancia palla al piede. Nella seconda frazione di gara perde Saul Ninguez in occasione del 3-1.

Pellegrini 6 - Ha sul suo piede la palla dell'1-0 ma Kepa si supera con una grande parata. Volenteroso vicino al gol anche nel finale.

Gagliardini 4.5 - Buon primo tempo davanti alla difesa. Vanifica tutto però prendendo due ammonizioni nel giro di dieci minuti all'inizio della ripresa.

Benassi 6 - Pressa i portatori di palla spagnoli con grande volontà, sempre attivo anche quando la squadra si presenta dalle parti di Kepa. Dà tutto. Dall'87' Garritano s.v.

Bernardeschi 6.5 - Sbaglia qualche appoggio di troppo nel primo tempo, ma nella ripresa tiene viva la speranza trovando il gol del momentaneo 1-1.

Petagna 5 - La retroguardia iberica stringe alle sue spalle lasciandogli poco spazio per colpire. Dal 73' Cerri s.v.

Chiesa 5.5 - Non al top della condizione, risulta un po' in ombra complice anche la retroguardia avversaria che accorcia bene su di lui. In ritardo sul primo gol di Saul Niguez. Dal 62' Locatelli 5.5 - La volontà non manca ma entra nel momento più delicato del match e si vede poco.