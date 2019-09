Le pagelle dell'Italia U21 - Brillano Frattesi, Sala e Scamacca

Risultato finale: Italia U21-MoldovaU21 4-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carnesecchi 6 - Chiamato subito in causa da Stina, poi attento per tutta la gara. Praticamente inoperoso nella ripresa.

Delprato 6.5 - Si tiene basso, spinge con continuità, attento e sicuro fin quando rimane in campo. (dal 68' Adjapong 6 - Si fa vedere anche al tiro, ma non trova la via della rete)

Marchizza 6 - Qualche scricchiolio solo all'inizio, poi sale alla distanza e chiude in scioltezza.

Bastoni 6 - Buona coppia difensiva con Marchizza. Gioca d'anticipo e rilancia appena può l'azione. Solo una sbavatura che gli costa il giallo.

Ranieri 6.5 - Dinamismo sulla fascia, spinge fino a quando rimane in campo. (dal 46' Sala 7 - Bello il suo inserimento in campo. Due assist per Frattesi, tanta corsa e inserimenti. Un profilo da seguire).

Zaniolo 6 - Fatica un po' a trovare la posizione, poi però sale di ritmo e alla fine non demerita. (dal 46' Frattesi 7.5 - Nella ripresa gli spazi si aprano, ma il numero 7 segna una doppietta denotando movimenti da gran centrocampista. Prosegue il processo di crescita).

Zanellato 6.5 - Tanti palloni recuperati in mezzo al campo nella prima parte, interessanti anche alcune verticalizzazioni. (dal 46' Maggiore 6 - Si inserisce con continuità e sfiora anche il gol)

Carraro 6.5 - Sale di ritmo dopo un inizio timido, bene soprattutto nella ripresa quando recupera tanti palloni e rilancia con sagacia l'azione offensiva.

Kean 6 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, diversi numeri che fanno gioire il pubblico, ma alla fine poca concretezza. (dal 46' Sottil 6 - Davanti al papà gioca un match giudizioso con anche buona qualità negli inserimenti)

Pinamonti 6 - Buon momento di forma, si dà da fare sia nel lavoro di sponda che nella ricerca della profondità. (dal 46' Tumminello 6.5 - Sfiora il gol, ma Agachi gli dice di no, ma è caparbio e alla fine c'è gloria anche per lui).

Scamacca 7 - Buon inizio di campionato per il giocatore dell'Ascoli. ll momento magico è coronato dal bel gol su calcio di punizione. Non solo concretezza, ma anche quantità in avanti.