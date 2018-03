Le pagelle dell'Italia U21 - Decide Vido, Barella convince. Verde giù

Risultato finale: Serbia-Italia U21 0-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Audero 6 - Serata agevole per il numero uno del Venezia. Un intercetto in allungo sul destro squillante di Pantic, osservatore indisturbato per il resto della gara. Efficace in presa alta e bassa. (Dall'87' Scuffet s.v.).

Dickmann 6,5 - La maglia strappata di Radonjic non è il miglior presagio. Lui però non si scoraggia e cresce in copertura, appoggiando con discreta sapienza tattica la manovra azzurra. (Dall'80 Adjapong s.v.).

Mancini 6 - Tiene a bada con l'esperienza del veterano Jovic. A suo agio con Varnier, non commette errori, se si esclude l'ingenua trattenuta su Lukic, che gli costa il giallo. Sostituito all'intervallo. (Dal 46' Cerri 5,5 - Incide poco, ammonito per proteste).

Varnier 6,5 - Mai in affanno, anche nell'arrembante approccio dei serbi. Quando l'inerzia della gara pende a favore della truppa di Evani l'asseconda, vincendo diversi duelli, disinnescando sul nascere gli affondi avversari. (Dall'81' Pessina s.v.).

Dimarco 6 - Ingabbia a dovere Zlatanovic. Quando può spalleggia Parigini, anche se scodella pochi spioventi invitanti. Poche disattenzioni, anche se potrebbe osare di più (Dal 65' Pezzella 6 - Contributo sufficiente dopo l'ingresso).

Valzania 6 - Interdizione sporca, che lo allontana dai riflettori. Il suo apporto silenzioso è però assordante, se lo si ascolta con attenzione. Corsa e generosità. (Dall'81' Capradossi s.v.).

Mandragora 6 - Incerto il suo avvio da play basso: non incanta in palleggio e commette un paio d'irregolarità di troppo. Poi il destro di controbalzo che lo sblocca: gestisce bene le due fasi e dà equilibrio al reparto. (Dall'87' Murgia s.v.).

Barella 6,5 - Gran fiuto per le incursioni, pesca abilmente il corridoio più propizio per attaccare gli spazi. Accarezza la gioia personale nei primi quarantacinque, dinamismo che questa sera non sfocia nell'irruenza. (Dal 66' Edera 6 - Non spicca nella mezz'ora finale. Compitino).

Verde 5 - Potrebbe insaccare la parabola disegnata da Barella, ma Milenkovic è più lesto e lo anticipa. Arranca e non sgasa, si incarta sul binario di destra e non trova il modo di convergere verso il centro. (Dal 46' Depaoli 6 - Ispira il gol-vittoria di Vido).

Vido 7 - Non si lascia scalfire dalle difficoltà del primo tempo. Perennemente al servizio dei compagni, il suo apporto a fari spenti viene premiato dal bel destro radente che sblocca la gara. (Dal 66' Palombi 6 - Partecipa timidamente alle trame degli azzurrini).

Parigini 6 - Nonostante il mirino decentrato, è sempre nel vivo delle trame azzurre. Ripropone sistematicamente il medesimo movimento, alla Robben (con le dovute proporzioni). Lucidità da rivedere, intraprendenza ok. (Dal 46' Romagna 6 - Sapienza tattica al centro della retroguardia).