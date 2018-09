Le pagelle dell'Italia U21 - Si salvano solo Vido e Orsolini, male la difesa

Risultato finale: Slovacchia U21-Italia U21 3-0

Audero 5.5 - Viene sorpreso da Haraslin in occasione del gol slovacco dove potrebbe fare decisamente di più. Sul 2-0 e sul 3-0 invece ha poche colpe.

Calabria 5 - Scala troppo presto verso il centro dell’area lasciando Haraslin libero di colpire a rete. Soffre il diretto avversario quando avanza (Dal 69’ Adjapong 5.5 - Venti minuti in cui patisce le offensive dalla sua parte).

Mancini 5 - Pochi acuti del difensore azzurro che, come tuta la squadra, è in balia della Slovacchia.

Romagna 5 - Quando la Slovacchia avanza va sempre in difficoltà. Troppo leggera la marcatura sul 3-0 di Mraz.

Pezzella 5 - Spinge poco sulla fascia sinistra dovendo fare attenzione alle offensive di Jirka a cui lascia spesso campo (Dall’81’ Dimarco sv).

Valzania 5 - Di Biagio lo schiera come esterno di centrocampo, ruolo non suo. Non compie la diagonale in occasione del gol di Haraslin e in un’altra occasione che vede coinvolto sempre l’esterno alto (Dal 46’ Cassata 5.5 - Pronti via e viene lasciato sul posto da Haraslin per il 2-0 slovacco).

Locatelli 5.5 - Si vede a tratti in mezzo al campo ma riesce sempre a trovare Cutrone in attacco con lanci che sono sempre precisi (Dal 68’ Murgia 5.5 - Non dà il cambio di marcia necessario anche se fa vedere qualcosa di buono).

Mandragora 5 - Poco incisivo il capitano azzurro che non riesce ad inserirsi nella manovra della sua squadra.

Parigini 5.5 - Recupera buoni palloni e crea qualche pericolo con la sua velocità però vanifica tutto provando conclusioni invece che servire i compagni (Dal 58’ Orsolini 6 - Con lui e Vido in campo l’Italia crea più occasioni, colpisce un gran palo al volo).

Cutrone 5.5 - Prova a farsi vedere al centro dell’attacco ma questa sera la retroguardia lascia poco respiro (Dall’80’ Cerri sv).

Bonazzoli 5 - Non riesce mai ad impensierire Grief, finisce troppo spesso nella trappola del fuorigioco (Dal 59’ Vido 6 - Molto mobile al centro dell’area, fa vedere ottime giocate).