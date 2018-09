Le pagelle dell'Olanda - Babel sempre in agguato, disastro Promes

Risultato finale: Francia-Olanda 2-1

Cillessen 6 - Giroud calcia benissimo e non gli lascia scampo, sfodera qualche buona parata e dà sicurezza all'intero reparto.

De Ligt 6,5 - Il giovane capitano dell'Ajax non ha vita facile nella serata dello Stade de France, con il passare dei minuti acquista personalità e non delude.

Van Dijk 5,5 - Le doti aeree sono il pezzo forte del centrale del Liverpool, riesce a murare l'attaccante francese Giroud senza concedergli molto spazio fino all'azione del gol.

Blind 6 - L'inizio non è dei migliori soffrendo lo sprint di Mbappé, alla distanza esce bene lanciandosi spesso in progressione sulla corsia mancina.

Tete 6 - Mezzo voto in più per l'assist perfetto servito a Babel, nel primo tempo soffre terribilmente sulle iniziative offensive di Lucas Hernandez. (Dal 82' Janmaat sv).

Propper 5 - Una partita da dimenticare in fretta per il mediano olandese, perde il duello impari con un Pogba perfetto in fase di possesso della Francia.

De Jong 6,5 - Soprattutto nel corso della prima frazione predica nel deserto, il giovane centrocampista dell'Ajax gioca con la sicurezza di un veterano con una personalità invidiabile.

Babel 6,5 - Un taglio in area di rigore da far invidia al miglior Babel, prende il tempo perfettamente a Pavard e sigla la rete del momentaneo pareggio olandese. (Dal 88' L.De Jong sv).

Promes 4,5 - Mai in partita e mai nel vivo del gioco. Ci mette del suo nella brutta prestazione sbagliando il retropassaggio che regala il vantaggio alla Francia. (Dal 77' Vormer sv).

Depay 5 - Non è facile in mezzo alle maglie Bleus della Francia, tenta in qualche occasione la conclusione dalla distanza senza fortuna.

Wijnaldum 5,5 - Ci prova in diverse situazioni a trafiggere il muro francese, ha soltanto un'occasione che spreca malamente a pochi metri da Areola.