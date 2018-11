Le pagelle dell'Olanda - van Dijk guerriero, Babel in ombra

Risultato finale: Germania-Olanda 2-2

Cillessen 6 - Tiene in vita i suoi compagni fino alla fine, un po' sorpreso sul gol di Werner. E proprio in conclusione di match può esultare.

Tete 6 - Bravo ad attaccare, da rivedere nella fase difensiva. Dalle sue parti più di un pericolo.

de Ligt 6 - Inizio complicato, sale nella seconda parte, prova sufficiente.

Van Dijk 6.5 - Parte male, ma non si scompone. Guida la riscossa nella ripresa e alla fine trova anche il gol.

Blind 5.5 - Non convince in fase di spinta. Poca tranquillità in quella di non possesso.

De Roon 6 - Ci prova, ma non è sempre puntuale nelle chiusure. Meglio nella ripresa.

De Jong 5.5 - Spinge nella prima parte di gara. Cala nella ripresa non dando il giusto appoggio alla manovra.

Wijnaldum 5.5 - Fa girare il pallone, ma non è sempre lucido in fase di rilancio. Più volte fuori posizione. Gara sotto la sufficienza. (Dal 60' Wilhena 6.5 - Ha dato la scossa ai propri compagni).

Promes 6.5 - Mette a segno un bel gol a coronamento di una prestazione coraggiosa.

Depay 6 - Va a sprazzi, ma la sua tecnica è di alto livello e si vede.

Babel 5 - Non punge fino a quando rimane in campo: esce a fine primo tempo per noie muscolari. (Dal 44' Dilrosun s.v.- Gioca 20' poi deve lasciare il campo per un problema fisico. Dal 67' De Jong 6 - Anche lui all'assalto nel finale).