Le pagelle dell'Olympique Lione - Lopes bersagliato. Scellerato Tousart

Risultato finale: Paris Saint-Germain-Olympique Lione 5-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lopes 4,5 - Provoca un calcio di rigore incassando, nonostante diverse parate degni di nota, ben cinque reti.

Rafael 6 - Controlla disciplinatamente l'out di destra uscendo anzitempo, al 42', a causa di un infortunio (dal 42' Dubois 5 - Sostituisce l'infortunato Rafael patendo, vistosamente, le scorribande offensive del PSG).

Denayer 5,5 - Capeggia la difesa dell'OL alternando belle chiusure ad errori un po' grossolani.

Morel 5 - Affianca Denayer commettendo, suo malgrado, diverse imprecisioni sotto l'aspetto difensivo.

Mendy 5,5 - Corre sporadicamente lungo la fascia sinistra pensando più ad attaccare che a difendere.

Traoré 6 - Percorre la fascia di competenza conferendo intraprendenza alla manovra offensiva dell'OL.

Tousart 4 - Lavora in mezzo al campo facendosi meritatamente espellere per doppio giallo sul finire di primo tempo.

Ndombélé 5,5 - Inizia bene, facendo espelle Kimpembe e cercando la conclusione da fuori, calando progressivamente con il passare dei minuti.

Aouar 5 - Fatica a saltare finendo per farsi colpevolmente inibire dai centrocampisti avversari.

Fekir sv - Gioca appena 6 minuti trovando costretto ad uscire a causa di un infortunio (dal 7' Cornet 5,5 - Subentra all'infortunato Fekir fallendo una clamorosamente palla gol e colpendo, in maniera a dir poco fortuita, un palo (dal 78' Diop sv - Prende il posto di uno spento Fekir non riuscendo, per questioni di tempo, a farsi notare).

Depay 6 - Combatte contro l'intera retroguardia del PSG colpendo, nella ripresa, una traversa.