Le pagelle dell'RB Lipsia - Konaté insormontabile. Werner agguerrito

Risultato finale: RB Lipsia-Borussia Dortumnd 0-1

Gulácsi 6 - Difende diligentemente i pali della porta biancorossa risultando incolpevole in occasione del gol subito.

Klostermann 6 - Controlla coscienziosamente la fascia destra non commettendo grosse sbavature in fase difensiva.

Konaté 7 - Gioca brillantemente al fianco di Upamecano facendosi notare sia per ottime chiusure difensive che per qualità in fase d'impostazione.

Upamecano 6,5 - Comanda la retroguardia biancorossa rendendosi protagonista di numerosi interventi difensive degni di nota.

Halstenberg 5,5 - Pattuglia la corsia di sinistra subendo, diverse volte, le iniziative offensive di Raphaël Guerreiro.

Sabitzer 5 - Vanifica l'ottimo lavoro svolto in fase difensiva divorandosi clamorosamente un paio di palle gol.

Demme 5 - Interpreta timidamente il ruolo di interno destro di centrocampo disputando una prestazione decisamente anonima (dall'82' Cunha 6,5 - Sostituisce uno spento Demme sfiorando, nei pochi minuti a sua disposizione, la rete del pari biancorosso).

Kampl 6,5 - Gestisce un cospicuo numero di palloni cercando, e non trovando, la via del gol.

Laimer 5 - Corre lungo l'out di sinistra faticando, nonostante l'impegno profuso, a superare l'ostico Piszczek (dall'88' Augustin 6,5 - Subentra al poco ispirato Laimer servendo a Cunha un cross decisamente invitante).

Yurary 6 - Combatte caparbiamente contro la difesa giallonera andando vicino, più volte, alla giocata decisiva.

Werner 6,5 - Cerca costantemente il gol incappando, suo malgrado, nell'ottima giornata dell'estremo difensore avversario Bürki.