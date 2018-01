Le pagelle dell'Udinese - Danilo in difficoltà, male anche Barak

Lazio-Udinese 3-0

Bizzarri 5 - Subisce tre gol e non può farci praticamente nulla. Nessun intervento degno di nota per l'ex di giornata.

Nuytinck 6 - Attento, deciso e concentrato. Difficilmente concede spazio. Malgrado il risultato, è buona la sua prestazione.

Danilo 5 - Quando di fronte a lui c'è Felipe Anderson è un mismatch e può farci poco in velocità. Va in difficoltà contro il brasiliano e in generale in tutta la partita.

Samir 5 - E' sfortunato nell'autogol che sblocca la partita, quando la palla gli carambola addosso nel rimpallo. Nel primo tempo tiene bene, poi nel finale soffre anche lui.

Stryger Larssen 5,5 - Torna sull'esterno e comincia bene, con qualche discreta cavalcata. Poi qualche errore di troppo di deconcentrazione ne macchiano la prova.

Barak 5 - E' uno dei talenti dell'Udinese, ma oggi è quasi rimasto in panchina. Male in entrambe le fasi, anche quando può gestire in scioltezza a volte sbaglia. Dal 55' De Paul 5 - Entra male, perdendo troppi palloni là davanti e sprecando un'ottima chance nel finale, quando si fa ipnotizzare da Strakosha.

Hallfredsson 6 - Ripulisce tanti palloni in mediana, facendo anche bene da schermo. Rischia un po' troppo in qualche circostanza. Dal 79' Balic s.v.

Fofana 5,5 - Corre tanto, ma non è sempre lucidissimo. A volte affretta la giocata, finendo per essere anche impreciso.

Pezzella 5,5 - Partita difficile contro Basta. Offensivamente viene annullato, ma tiene abbastanza bene dietro.

Perica 5 - Troppo statico là davanti. A parte un paio di sponde, si vede davvero poco in zona-gol, tant'è che non costruisce nessuna azione pericolosa. Dal 64' Jankto 5,5 - Non incide quando entra in campo. A parte un bell'assist per de Paul nel finale, si vede troppo poco.

Maxi Lopez 5,5 - Ci mette la grinta giusta, si muove tanto là davanti ed è utile alla squadra. Crolla nella ripresa, in cui è più stanco e ha meno palloni giocabili.