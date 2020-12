Le pagelle dell'Udinese - Gli errori di Arslan e Lasagna pesano, De Paul assente ingiustificato

Risultato finale: Udinese-Benevento 0-2

Musso 5,5: Non viene praticamente mai chiamato nel primo tempo, ma si fa sorprendere da Caprari nell’occasione del vantaggio sannita. Nella ripresa non può nulla sul 2-0 di Letizia.

Becao 5.5: L’ammonizione rimediata nel primo tempo lo limita molto nelle chiusure. Inizia a tre e chiude con la difesa a quattro, senza mai però dare la sensazione di essere completamente in partita.

Bonifazi 6: In dubbio fino all’ultimo, il centrale bianconero alla fine scende in campo da titolare mettendo insieme una buona prestazione. Viene sostituito al 65’ quando serve rendere la squadra più offensiva, rimanendo comunque l’unico sufficiente della difesa. Dal 65’ Deulofeu s.v.: Sfortunatissimo, entra in campo e dopo 7’ deve chiedere il cambio per infortunio. Dal 72’ Nestorovski 5,5: Tenta una conclusione di testa, ma in generale è poco servito dai compagni.

Samir 5,5: Tra i migliori nelle ultime uscite dei friulani, oggi delude soffrendo molto la velocità degli attaccanti del Benevento.

Stryger Larsen 5,5: Si muove tanto, ma dà la sensazione di non farlo nel modo giusto. Manca concretezza nelle incursioni offensive.

De Paul 5,5: Quando non si accende lui la differenza si sente. Una giocata in avvio di gara e poi più nulla per il centrocampista argentino, sempre al centro di tante voci di mercato. Colpisce una traversa nel finale, ma non basta.

Arslan 5: Un suo errore permette al Benevento di passare in vantaggio di fatto nella prima occasione avuta nel primo tempo. Prova a riscattarsi dopo in attacco, ma non va. Viene sostituito al 65’, con la sensazione che non fosse la sua giornata. Dal 65’ Walace 5,5: Il suo ingresso in campo non porta gli effetti sperati, non riesce ad aiutare i suoi quando c’era bisogno di spingere per il pari.

Pereyra 5,5: Dovrebbe essere uno dei giocatori di maggiore esperienza e qualità in campo, ma oggi il suo apporto è mancato. Va in affanno soprattutto nella ripresa.

Zeegelaar 5: Viene scelto come titolare da Gotti, ma non ripaga le attese. prestazione piena di imprecisioni e senza spunti offensivi. Dal 73’ Ter Avest 5,5: Non impeccabile sulla rete di Letizia.

Lasagna 5,5: È il più pericoloso dei suoi fin dalle prime battute, ma oggi sembra mancargli la zampata vincente. E alla fine dei giochi le tante occasioni fallite pesano sul tabellino.

Pussetto 5,5: Un po’ appannato nel primo tempo, il livello della sua partita aumenta con il trascorrere dei minuti. Meglio nella ripresa rispetto al primo tempo, ma non raggiunge la sufficienza.