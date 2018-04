Le pagelle dell'Udinese - Si salvano in pochi, Jankto entra e ci prova

Risultato finale: Udinese - Fiorentina 0-2

Bizzarri 6 - Non ha modo di provare a tenere a galla la situazione. Può soffiare sui due tiri di Chiesa, ma sul rigore di Veretout è spiazzato. Non può niente neanche sul raddoppio di Simeone.

Stryger Larsen 6 - Sia quando gioca da terzo centrale, a destra, che da terzino, sul lato opposto, non denota grandissime difficoltà nel difendere. Del reparto arretrato è di certo il migliore.

Danilo 5 - Il capitano cerca di aggredire alto sul campo gli avversari. Non legge la sponda di tacco di Falcinelli sul rigore. Male anche sul gol di Simeone e poco dopo, quando per poco manda Benassi in porta.

Samir 5 - Una sua deviazione sporca rischia di regalare un gol già fatto a Falcinelli, che per sua fortuna spreca. Sempre confusionario in fase di possesso, non riesce a chiudere su Simeone ed è 0-2.

Widmer 5,5 - Si offre spesso e volentieri come punto d'appoggio sulla destra ma sbaglia in più di un'occasione la giocata da eseguire. Tanto che nel finale di partita i fischi arrivano pure per lui.

Barak 5 - Ha abituato a prestazioni di ben altro livello. Nei primi quarantacinque minuti di fatto non tocca quasi mai il pallone. Un po' più nel vivo nella ripresa ma la sua prova è poca roba.

Hallfredsson 5 - Doveva partire dalla panchina, invece Oddo lo fa partire titolare. La scelta non è felicissima: l'islandese sembra sempre piuttosto ingolfato e soffre gli inserimenti di Saponara. (dal 46' Jankto 6 - Poco più di un minuto dal suo ingresso e Sportiello deve volare per togliergli la palla sotto l'ìncrocio. Cambia per un po' il trend ma non basta).

Balic 5,5 - In grandissima difficoltà nella prima frazione, viste le ampie distanze di campo da coprire come mezzala. Molto meglio nel secondo tempo da regista me nel complesso non è sufficiente.

Giu. Pezzella 5 - Dalla sua parte ha un bruttissimo cliente come Chiesa. Prova a tenergli botta ma alla mezz'ora lo affossa in area: rigore e vantaggio ospite. Non rientra dopo l'intervallo. (dal 46' Ingelsson 5,5 - Inizialmente il cambio, e il suo inserimento, sembrano la mossa giusta. Ma sulla lunga distanza si nota che cambia poco. Non ha inciso quanto sperato).

De Paul 5 - Prestazione davvero grigia la sua. Nei primi quarantacinque non si vede proprio mai. Un po' meglio nella ripresa ma non sfrutta neanche le chance da calcio piazzato. (dal 72' Lasagna 6 - Recuperato in extremis per la panchina, lo si vede in campo nel finale. Nel quale perlomeno regala un po' di brio, e un paio di conclusioni, alla sua squadra e ai suoi tifosi).

Perica 5,5 - Cerca spazi da aggredire. Mette bene a sedere Pezzella in area ma calcia troppo centralmente per far male. Meno fortunato nel secondo tempo, dove i palloni da giocare sono proprio pochi.