Le pagelle dell'Uruguay - Godin e Gimenez insuperabili, Cavani pesca il jolly

Risultato finale: Cile-Uruguay 0-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Muslera 6 - Viene impegnato dal Cile soltanto in un'occasione, rispondere presente sul destro dalla distanza di Aranguiz. Nella ripresa viene salvato da Gimenez sulla linea dopo il tentativo di Paulo Diaz.

Gonzalez 5,5 - Preferito a Laxalt con lo spostamento a sinistra di Caceres, non una grande partita per il laterale del Penarol. Paga un eccesso di timidezza specie in fase di sovrapposizione e la catena di destra dell'Uruguay non è certamente delle migliori.

Godin 6,5 - L'Inter ha piazzato il colpo a parametro zero, lo dimostra in ogni partita l'ormai ex centrale dell'Atletico Madrid. Difficilmente sbaglia il tempo dell'intervento, non lascia un centimetro ad Edu Vargas. Prezioso anche nelle palle inattive a favore.

Gimenez 6,5 - I sincronismi sono praticamente perfetti con il compagno di mille battaglie Godin, alza il muro come sempre. Nella ripresa salva la porta di Muslera, colpo di testa sulla linea dopo il tentativo di Paulo Diaz.

Caceres 6 - Per questa partita viene spostato lungo la corsia mancina, in fase difensiva non sbaglia nulla mentre raramente accompagna l'azione offensiva. Buono in ogni ruolo, prestazione sufficiente la sua.

De Arrascaeta 5 - Primo tempo abbastanza anonimo se non per qualche dialogo stretto con Suarez, nella ripresa si sposta lungo la corsia mancina ma non riesce mai a sfondare come ci si poteva aspettare. (Dal 76' Rodriguez 6,5 - Gioca soltanto un pallone, assist decisivo per il colpo di testa di Cavani).

Bentancur 6,5 - Sicuramente non è la prestazione che ha offerto all'esordio contro l'Ecuador, meno appariscente ma imprescindibile per il reparto mediano dell'Uruguay. Cambia sempre il partner ma il centrocampista bianconero è intoccabile.

Valverde 6 - Discreta prestazione da parte del giovane centrocampista del Real Madrid, i giri del motore non sono al massimo ma è sempre pulito in fase di impostazione. Svolge il compitino senza sbavature. (Dal 90' Coates sv).

Lodeiro 5,5 - Generoso in fase di non possesso, spesso ripiega per dare una mano alla coppia di mediani. Gli manca lo spunto, quello che lo ha contraddistinto nelle partite precedenti sbagliando qualche pallone di troppo. (Dal 46' Nandez 6 - Entra con il piglio giusto, battaglia su ogni pallone fin dalle prime battute).

Suarez 6 - Quando sembra domato trova sempre lo spazio per rendersi pericoloso, letale lasciargli spazi. Prova a dialogare con Cavani, anche lui entra nell'azione del vantaggio della Celeste.

Cavani 6,5 - Non tocca un pallone per più di ottanta minuti, da bomber vero quando ha il pallone giusto non perdona. Raccoglie il traversone di Rodriguez e con uno stacco imperioso regala il primo posto all'Uruguay.