Le pagelle dell'Uruguay - La traversa dice no a Cavani e Suarez

Risultato finale: Uruguay-Giappone 2-2.

© foto di Image Sport

Muslera 5,5 - Incolpevole sul primo gol giapponese, ha invece qualche responsabilità sul raddoppio, favorito da una sua respinta corta in uscita.

Cáceres 6 - Macina parecchi chilometri sulla fascia destra e non si tira indietro se si tratta di provare la conclusione personale. Roccioso.

Giménez 6,5 - Incornata vincente per un 2-2 che serve soprattutto al morale di un Uruguay che rischiava di smarrirsi dopo il secondo vantaggio nipponico. Anche lui come Cáceres non disdegna le incursioni offensive.

Godin 6 - Lotta soprattutto sul piano fisico con i veloci attaccanti giapponesi che provano a prenderlo in controtempo. Non è comunque facile sfuggire alle grinfie dell'esperto capitano.

Laxalt n.g. - Sfortunato nell'azione che costa all'Uruguay il gol, e a lui l'infortunio.

Dal 29' s.t.: Gonzalez 5,5 - Va a tamponare l'assenza di Laxalt limitandosi a svolgere il compito difensivo.

Nández 5,5 - Ruvido negli interventi, cerca di vivacizzare la sua prestazione con qualche discesa sulla fascia, ma senza lasciare il segno.

Dal 16' s.t.: De Arrascaeta 6 - Appena poco più incisivo del compagno, partecipa all'assalto finale alla porta del Giappone, tuttavia con esiti non memorabili.

Torreira 6 - Nel primo tempo si limita a compiti principalmente di interdizione, che svolge con la tranquillità dell'esperienza. Recupera nella ripresa, dove si dimostra più vivace e propositivo.

Bentancur 6,5 - Più attivo nella costruzione della manovra rispetto al compagno, cura comunque con attenzione anche la fase difensiva. Equilibrato.

Lodeiro 6 - Gioca tanti palloni e si incarica della maggior parte dei calci piazzati. Con la sua parabola precisa pesca Giménez per il definitivo 2-2.

Dal 29' s.t.: Valverde 6 - Si occupa di smistare diversi palloni cercando di non dare riferimenti agli avversari.

Cavani 7 - Tiene in costante apprensione la difesa giapponese, e non potrebbe essere altrimenti, visto il suo pedigree. Si guadagna il rigore dell'1-1 e va spessissimo al tiro, trovando non solo le parate di Kawashima ma anche la respinta del palo.

Suárez 7 - Grande freddezza nel trasformare il rigore spiazzando Kawashima. Su azione ci prova in tutti i modi ma stasera la porta sembra proprio stregata. Anche lui può prendersela con la traversa che gli nega la doppietta.