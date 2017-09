Le pagelle della Bolivia - Arce decisivo, Escobar show

Risultato finale: Bolivia-Cile 1-0

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Lampe 6 - Rischia qualcosa con i piedi, ma si fa trovare pronto quando serve e non subisce reti.

Bejarano 7 - Partita eccellente la sua. Corre come un treno sulla fascia, crossa e sfiora anche il gol.

Zenteno 6 - Fa buona guardia in difesa e non commette errori, rimanendo concentrato fino al triplice fischio del direttore di gara.

Raldes 6 - L'attacco cileno non gira, ciò gli consente di vivere una gara relativamente tranquilla, senza mai andare in affanno.

Flores 7 - Volano gli esterni boliviani, che propiziano quasi tutte le azioni d'attacco della squadra. Uno dei migliori in campo il difensore del Club Bolívar.

Arce 7,5 - Match winner, sfiora la rete in altre occasioni svariando su tutto il fronte offensivo. Gara da applausi.

Justiniano 6 - Prestazione di sostanza, pecca d'irruenza in alcuni frangenti rischiando l'espulsione.

Valverde 6 - Un po' impreciso in costruzione, sopperisce con una grande generosità in fase di non possesso. (Dal 72' Candía sv).

Campos 6 - Qualche buona fiammata, anche se in alcune fasi della gara si isola eccessivamente dalla manovra. (Dal 66' Chumacero 5 - Si fa ammonire per due volte in poco più di un minuto e abbandona anzitempo il rettangolo di gioco).

Escobar 7 - Trascina i suoi nella prima frazione. Soria lo sostituisce all'intervallo, anche a causa delle condizioni fisiche non ottimali. (Dal 46' Álvarez 6 - Non garantisce la qualità di Escobar, ma dà forza e centimetri al reparto offensivo).

Moreno 6,5 - Lavora bene soprattutto di sponda. Potrebbe incidere di più, ma si mette al servizio dei compagni.