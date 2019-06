Le pagelle della Bolivia - Saavedra disastroso, Moreno non basta

Risultato finale: Bolivia-Perù 1-3

Lampe 5 - Prende due sberle che costano caro alla sua squadra, non sempre reattivo nel corso del march.

Bejarano D. 6 - Si immola sulla fascia in diverse occasioni, risultato fastidioso per gli avversari.

Haquin 5 - Non trova sempre la giusta quadra con i compagni, troppi spazi a disposizione del Perù.

Jusino 5.5 - Uno dei migliori della sua difesa, bravo a coprire su tutto il fronte divensivo.

Bejarano M. 5.5 - Non sempre pronto in fase di chiusura, apporto scarno anche in avanti.

Saavedra 4 - Gara disastrosa: prima perde a centrocampo e lascia partire l'azione per il gol di Guerrero, poi marca male sullo stesso Guerrero che apparecchia per Farfàn. (Dal 74' Vaca L. sv).

Justiniano 6 - Uno di quelli che non si arrende fino alla fine, corre per tutto il campo nella speranza di aiutare i compagni.

Saucedo 5.5 - Poca intensità da parte sua, perde qualche pallone di troppo in mezzo al campo. (Dal 71' Fernandez 5 - Non riesce ad incidere nel poco tempo a disposizione).

Chumacero 5.5 - Parte bene, poi nel corso della partita perde orientamento in campo.

Castro 6 - Un paio di occasioni insidiose, ma trova sempre Gallese ad opporsi. (Dall'80' Alvarez sv).

Moreno 6 - Firma il rigore del vantaggio. Prova a rendersi pericoloso, poi poco altro da raccontare.