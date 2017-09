Le pagelle della Colombia - Cuadrado poco reattivo, Zapata limita Neymar

Risultato finale: Colombia-Brasile 1-1

Ospina 7 – Ha pochissime colpe sul goal di Willian, per il resto del match non ha moltissimo lavoro da compiere. Due buonissimi interventi su Neymar e Firmino, a cui nega la gioia del goal.

Arias 7 – All’inizio non si trova molto con Cuadrado, poi riesce a trovare gli spazi giusti e a servire sempre gli attaccanti. Suo l’assist per il goal del pareggio di Falcao.

Zapata 6 – Qualche sbavatura di troppo, ma il centrale colombiano ha un cliente non semplice da arginare. Bene sui palloni alti, dove non sbaglia mai.

Sanchez D. 6.5 – Con le buone o con le cattive limita chiunque passi dalle sue parti. Buona prova di consistenza insieme al compagno di reparto.

Fabra 7 – Quando parte palla al piede non lo fermano praticamente mai. Accelera costantemente sulla corsia sinistra, creando pericoli costanti. (Dall’85’ Tesillo s.v.)

Sánchez C. 6.5 – Recupera diversi palloni, ma spesso non trova la giocata. Quando deve concludere l’ultimo passaggio non riesce quasi mai a compiere la scelta giusta. Bene in fase di non possesso.

Aguilar 5 – Uno dei peggiori, sbaglia spesso la giocata e la scelta finale. Una partita da dimenticare.

Cuadrado 6 – Prova spesso a sfidare Filipe Luis in velocità, ma non trova lo spazio giusto. Si intende bene con Arias, ma non riesce quasi mai ad incidere. Un paio di tiri in porta, ma nulla di più. (Dal 45’ Charà 5 – Tanta buona volontà, ma non riesce mai essere decisivo.)

James Rodriguez 7 – Ritorna da un infortunio nel migliore dei modi. Giocati di classe e di consistenza, non sbaglia mai il tempo. Gli manca solo il goal, anche se ci prova in moltissime occasioni.

Cardona 7 – Grandissima prestazione da parte dell’esterno sinistro. Calcia e serve assist, mettendo in crisi Dani Alves. La sua forza fisica non viene mai contenuta dalla difesa verdeoro. (Dal 71’ Gutierrez 5.5 – Troppo poco convinto sui contrasti di gioco, non riesce mai a creare azioni pericolose.)

Falcao 7.5 – Due palloni giocabili, uno deviato in corner e l’altro depositato in rete. Quando gli lasciano qualche centimetro in più non sbaglia mai e trova sempre la via del goal.