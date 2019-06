Le pagelle della Colombia - Zapata determinante, Rodriguez incanta

Risultato finale Colombia-Qatar 1-0

Ospina 6 - Spettatore non pagante, i suoi doveri si limitano all'ordinaria amministrazione tranne un paio di parate nel secondo tempo.

Medina 6 - Si è conquistato il posto da titolare, non si smentisce stasera. Fa avanti e indietro sulla fascia, tentando anche la via della rete.

(Dal 46' Arias 6 - Più offensivo del compagno, l'esterno cerca di spingere sulla fascia).

Mina 6.5 - Tecnica e possenza, la sua prestazione difensiva è impeccabile. Prezioso sui calci piazzati, buon tentativo di testa nella ripresa.

Sanchez 6.5 - Un muro invalicabile al centro della difesa. Di fisico e prepotenza sbarra la strada a chiunque si presenti dalle sue parti.

Tesillo 6 - Si fa vedere più nella prima frazione, proponendosi in avanti con buona continuità. Cala alla distanza e cede in intensità.

Uribe 6 - Si fa sentire un po' la mancanza dei suoi inserimenti, compensa con la gestione impeccabile della mediana che domina con carattere.

Barrios 6 - Quando arriva lui sul pallone, è sempre una sentenza. Recupera una quantità infinita di palloni e giostra magistralmente la manovra.

Cuadrado 5.5 - Riparte e punta sempre il fondo, ma appare spento e non concretizza per i compagni. Bel tiro dalla distanza a inizio partita. (Dal 64' Falcao 6.5 - Subentra per trovare il gol, si accontenta di dare il via all'azione del gol di Zapata).

Rodriguez 7 - Svaria tra una fascia e l'altra, seminando zizzania. Si divora di testa la rete del vantaggio, poi confeziona l'assist dell'1-0.

Zapata 7 - Titolare al posto di Falcao, conferma la buona prestazione con l'Argentina: due gol in due partite, davanti agli occhi del compagno.

Martinez 6.5 - Si vede annullare un gol per fuorigioco nel primo tempo e si dimostra tra i più pericolosi. Sia per conclusioni che per cross. (Dal 75' Diaz s.v.).