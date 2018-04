Le pagelle della Cremonese - Attacco spuntato, mediana da rivedere

Risultato finale: Spezia-Cremonese 1-0

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ujkani 6 - Il tiro di Maggiore è proprio all'angolino, c'è poco da fare.

Cinaglia 6 - Rude in alcuni interventi, ma attacca fino alla fine. Pasticcione, ma impegno lodevole.

Canini 6 - Tanti interventi vigorosi, ma non combina troppi guai.

Marconi 5.5 - Sicuro in alcuni interventi, meno in altri. Anche lui, però, non convince del tutto.

Renzetti 5.5 - Spinge con regolarità, ma non sempre è positivo in chiusura.

Arini 5.5 Si limita a svolgere il compitino, senza strafare. In difficoltà dalla mezz'ora in poi.

Pesce 6 - Tanto vigore in mezzo al campo, le dà e le prende.

Cinelli 5.5 - Un paio di sortite e niente più nel primo tempo. Qualcosa in più nella ripresa, ma non basta. (Dal 82' Cavion s.v. )

Macek 6 - Si vede all'inizio del match con due-tre accelerazioni. Nella ripresa è bravo ad attaccare, ma è sfortunato. (Dal 84' Garcia Tena s.v. )

Gomez 5.5 - Encomiabile per l'impegno, ma è troppo leggero come centravanti. L'unica occasione è sprecata clamorosamente. (Dal 46' Scappini 5.5 - Si impegna, ma non lascia il segno).

Castrovilli 5.5 - Si muove molto, ma senza concretezza. Primo tempo opaco, così come nella ripresa.