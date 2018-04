Le pagelle della Cremonese - Castrovilli il migliore, male Arini

Risultato finale: Cremonese-Ascoli 1-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ujkani 6 - Incolpevole sui due gol di Monachello.

Cinaglia 5.5 - Accompagna meno del solito l’azione e non riesce a dare il suo contributo. Dal 55’ Scappini 5.5 - Manca il giusto piglio all’ingresso in campo.

Canini 5.5 - Ce un pizzico di confusione di troppo in area di rigore e l’Ascoli capisce subito come approfittarne.

Marconi 5.5 - Non una grande intesa questo pomeriggio con il compagno di reparto.

Renzetti 5 - Mette giù Florio con un intervento sciagurato che porta al rigore che porta al pareggio.

Macek 5.5 - Scala nel ruolo di terzino con l’uscita Cinaglia. Nel complesso non incide sulla corsia destra.

Arini 5 - Si limita alla fase d’interdizione, condotta peraltro con un po’ di approssimazione.

Cavion 6 - Prova a pungere nel primo tempo allargandosi a destra, dove Macek fatica a mettersi in mostra. Nella ripresa cala con il resto della squadra.

Castrovilli 6.5 - I compagni si affidano esclusivamente al suo estro questo pomeriggio. Crea diversi problemi all’Ascoli, dimostrando di avere una buona gamba, ma si ritrova a predicare nel deserto. Dal 54’ Perrulli 5 - Non un grande impatto sul match.

Juanito 5.5 - Bravissimo nell’occasione che sblocca il match con il gol di Camarà, ma il suo assist resta l’unico acuto in un match nel quale ci si aspettava qualcosa in più da lui. Dal 72’ Scamacca 5.5 - La squadra non sterza al suo ingresso.

Camarà 6 - Fa il suo dovere, sbloccando l’incontro e lavorando di fisico su ogni pallone a disposizione.