Le pagelle della Cremonese - Croce decisivo, Castrovilli in gran spolvero

Risultato finale: Livorno-Cremonese 1-3

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6.5 - Almeno un paio di interventi decisivi, anche sul gol di Luci non appare particolarmente reattivo.

Caracciolo 6 - Concede pochissimo agli avversari, stringendo quando gli avversari salgono in verticale.

Del Fabro 6 - Tiene botta per tutta la partita, non rischia la giocata e trova sinergia con tutto il reparto.

Terranova 6.5 - Uno dei migliori. Sempre reattivo quando gli avversari verticalizzano, si mette in mostra anche salvando sulla linea una conclusione di Diamanti.

Mogoș 6.5 - Un paio guizzi interessanti, gioca con i compagni e tiene botta fino alla fine.

Croce 7.5 - Una doppietta di gran qualità, conclusioni imprendibili che lanciano la sua Cremonese verso la vittoria.

Arini 6 - Si muove bene in entrambe le fasi di gioco, corre tanto senza risparmiarsi.

Castrovilli 7 - Apre le danze con un gran gol, firma anche l'assist per il primo gol di Croce. Gara da incorniciare. (Dal 70' Soddimo sv).

Renzetti 6.5 - Nel primo tempo tiene infiammata la corsia mancina, sfonda e lavora per i compagni.

Piccolo 6 - Un paio di giocate interessanti sfruttando gli spazi concessi dalla squadra avversaria. (Dall'80' Carretta sv).

Montalto 6 - Non riesce a colpire quando sotto porta riceve qualche passaggio interessante. Si muove tanto ma non trova il giusto cinismo. (Dal 67' Strizzolo 6 - Tiene botta dando una mano in fase difensiva).