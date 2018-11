Le pagelle della Cremonese - Ravaglia incisivo, mediana opaca

Non ci libereremo così facilmente di questa Juventus. Possiamo dire che rubano, che inventano, che sono ladri e galeotti ma la verità è che questi sono di un altro pianeta e, mentre le altre società venivano demolite da cinesi e banditi, loro costruivano il futuro. Non puoi competere...

Juve, che noia. Milan, Gattuso sfiora l'impresa con la squadra B. Parma, squadra rivelazione e per Faggiano rinnovo meritato. I cambi...cambiano (per ora)

Argentina-Messico, le formazioni ufficiali: Icardi in attacco con De Paul

Brasile, infortunio Neymar non preoccupa

Amichevole internazionale, Campbell-gol e Costarica vince in Perù

River Plate, si riflette se acquistare Quintero ora in prestito dal Porto

Palmeiras, Scolari: "Siamo vicini al titolo ma non possiamo festeggiare"

River Plate, per la Libertadores più di 65mila al Monumental

B.Juniors, Bombonera piena per la rifinitura. Tevez abbraccia tifoso

Libertadores, Infantino arrivato a Buenos Aires per la finale

Copa Libertadores, l'All-Star Best di River Plate-Boca Juniors

Incidenti prima di River-Boca, due giocatori trasportati in ospedale

River, D'Onofrio: "Non vogliamo vantaggi e sosteniamo il Boca"

Boca, Angelici: "Non eravamo in condizione di giocare, è la decisione giusta"

Superclasico-day, River-Boca rinviata: "Non ci sono le condizioni"

Brasile, il Palmeiras si è laureato campione per la decima volta. È record

Brighenti 5.5 - Primo tempo onorevole, sfiora anche il gol. Zero palloni giocabili nella ripresa.

Carretta 5.5 - Anche lui non trova la giocata giusta per emergere dal grigiore. La sua tecnica sarebbe molto servita. ( Dall'80' Emmers s.v.- )

Arini 6 - Ci prova a rendersi pericoloso in fase offensiva, ma viene respinto. Senza infamia e senza lode.

Croce 6 - Fronteggia le offensive dei giallorossi. A corrente alternata, cala nel finale. ( Dal 70' Piccolo 5.5 - Non lascia il segno)

Migliore 5.5 - Più spinta rispetto al compagno di fascia, ma non sempre i cross sono precisi.

Terranova 5.5 - Anche lui non convince in diverse situazioni. Meglio nella ripresa.

Dos Santos 5.5 - Soffre l'intraprendenza della coppia La Mantia-Falco. Va in difficoltà se preso in velocità.

Mogos 5.5 - Prova da rivedere. Meglio nella prima parte rispetto alla prima, ma poca spinta in generale. ( Dal 46' Curcio 6 - Più pimpante rispetto al compagno, ci prova anche al tiro.)

Ravaglia 6.5 - Due reti, ma ne evita altrettante. Non colpevole nella sconfitta.

