Le pagelle della Cremonese - Renzetti pasticcia, l'attacco non gira

Risultato finale: Cesena-Cremonese 1-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ravaglia 5.5 - Prova a tenere la saracinesca bassa, ma Renzetti non lo aiuta insaccando l'autogol decisivo.

Cinelli 5.5 - Prova a tenersi basso per aiutare la difesa, ma non è sempre costante.

Garcia Tena 6 - Un paio di interventi interessanti, poi l'autogol rovina tutto.

Claiton 6 - Anche per lui una buona prova, unica pecca dei suoi sull'autogol di Renzetti.

Renzetti 5 - Uomo decisivo, in negativo, per la sua squadra. Autogol maldestro, che consegna i tre punti agli avversari.

Piccolo 6 - Fa il suo dovere, provando ad accompagnare la manovra in fase offensiva. (Dall'83' Scappini sv).

Sbrissa 5.5 - Non una prestazione particolarmente esaltante, pochi episodi degni di nota. (Dal 78' Macek sv).

Arini 6 - Tiene botta per entrambe le fasi di gioco, non si esalta in avanti.

Croce 6 - Diversi cross interessanti in avanti, ma i compagni non sfruttano.

Perrulli 6 - Un paio di percussioni pericolose, non trova lo spazio per colpire.

Scamacca 5.5 - Non si ritrova tanti palloni giocabili, colpisce ma non in maniera incisiva. (Dal 60' Brighenti 5.5 - Entra in campo ma non riesce ad incidere).