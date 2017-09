Le pagelle della Croazia - Perisic spreca, Kalinic fuori forma, Modric il faro

Risultato finale: Turchia - Croazia 1-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Subasic 4,5 - Nessun intervento degno di nota, finché non combina un clamoroso pasticcio, regalando il gol vittoria ai turchi con una respinta troppo corta.

Vrsaljko 6 - Un inizio di partita nel quale è costantemente in proiezione offensiva. In generale ha attaccato bene la fascia, difettando però in precisione. (dall'84' Cop s.v.)

Lovren 6 - Non corre rischi clamorosi, provando anche a gestire con lucidità il possesso difensivo della sua squadra. Sulla rete non poteva far nulla.

Vida 6,5 - Buona prova del centrale croato, che tiene bene a bada Yilmaz usando il suo fisico possente. Non lascia margine di manovra agli attacchi turchi.

Pivaric 5,5 - Non del tutto sufficiente. Rimane più basso pensando alla posizione, e quando si spinge in avanti non porta il contributo sperato. Rimandato.

Modric 6,5 - Il faro di questa Croazia è senza dubbio lui: quando si accende i suoi diventano improvvisamente pericolosi. L'unico a dare tutto fino in fondo.

Badelj 6 - Congela i ritmi del possesso croato e porta lucidità alla manovra dei suoi. Bella chiusura a murare un destro di Calhanoglu a battuta sicura.

Brozovic 6 - Nella Croazia fa ormai stabilmente da esterno destro, con licenza di accentrarsi. Tutto sommato la sua partita non è disprezzabile: manca solo qualcosa.

Kovacic 5,5 - Collocato un po' più avanti del solito, cerca di regalare più qualità alla trequarti. A tratti lo fa, ma nell'occasione ad inizio gara è tutt'altro che killer. (dal 71' Kramaric 5,5 - Leggermente confusionario quando riceve palla in zona offensiva, non ha cambiato le sorti della partita per i suoi).

Perisic 5 - Si vede poco nella prima frazione di gioco. Nella ripresa potrebbe portare in vantaggio i suoi, ma si fa prendere dalla fretta e manda fuori il piattone.

Kalinic 5 - Probabilmente quando Cacic diceva di averlo visto fuori forma non aveva proprio tutti i torti. Il croato non ha vivacità, ed esce dopo un'ora di partita. (dal 62' Mandzukic 5,5 - Rimasto acciaccato dopo la sfida con il Kosovo, sembra portare ancora i segni. Risulta poco incisivo dal momento del suo ingresso).