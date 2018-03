Le pagelle della Dinamo Kiev - Tsygankov il migliore, che gol Moraes

Risultato finale: Lazio-Dinamo Kiev 2-2

Boyko 6 - Che rischi in alcune occasioni quando sbaglia il rinvio. Preciso però nelle uscite in area, incolpevole sulla rete della Lazio.

Kedziora 6 - Pochi gli spunti sulla destra degni di nota, si limita alla fase difensiva dove però non sbaglia quasi niente.

Burda 6 - Il suo salvataggio in anticipo su Immobile vale come un gol, il migliore della retroguardia a palloni recuperati nel primo tempo. Messo più sotto pressione nella ripresa.

Kadar 5.5 - Stringe bene le marcature su Immobile, ma quando Felipe Anderson accelera, come in occasione del 2-1, non lo vede mai.

Pivaric 6 - Si sgancia poco sulla fascia sinistra. Quando Felipe Anderson si allarga dalla sua parte va in completo affanno. Ha però un’ottima occasione costringendo Strakosha alla grande parata.

Garmash 5 - Nelle formazioni ufficiali viene dato come trequartista, ruolo che ha sempre ricoperto. Ordinato nell’impostazione, disastroso nella fase di contenimento.

Buyalskiy 6 - Fa molta quantità in mezzo al campo anche se in certe occasioni commette qualche sbavatura di troppo.

Tsygankov 7 - Parte a sinistra nella linea dei trequartisti. Gode di troppa libertà sull’1-0 ma resta un gran gesto il suo.

Shaparenko 6 - E’ lui che prova a far male alla difesa della Lazio, Khatskevich lo alza fra le linee dove cerca spesso l’inserimento (Dal 67’ Junior Moraes 7 - Sigla un gol da stropicciarsi gli occhi con una conclusione dalla distanza che non lascia scampo a Strakosha).

Morozyuk 6.5 - Dà una mano a Kedziora in difesa, fa sempre un grande lavoro per la squadra in supporto delle punte.

Besedin 6 - Non si vede praticamente mai in attacco, rischia tantissimo perdendo un pallone sul finire del primo tempo. Nella ripresa è più nel vivo del gioco, serve l’assist per il gol di Tsygankov.