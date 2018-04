Le pagelle della Fiorentina - Chiesa carico, Dabo utile, Simeone a segno

Risultato finale: Udinese - Fiorentina 0-2

Sportiello 6,5 - Perica gli si presenta davanti ma per sua fortuna non angola troppo: lui è comunque reattivo. Ad inizio ripresa vola su Jankto. Visto il risultato di 0-1 in quel momento, si rivela prezioso.

Milenkovic 6 - Contribuisce a rendere compatto il reparto arretrato, giocando bene anche a livello di distanze. Una sua incomprensione con Dias rischia di innescare Lasagna ma per il resto è ok.

Ger. Pezzella 6 - Per alcuni tratti è mandato in difficoltà da Perica, come nell'occasione parata da Sportiello nel primo tempo. Nel secondo, nonostante il giallo, aiuta i suoi ad alzare il muro difensivo.

Vitor Hugo 6,5 - Il migliore del pacchetto arretrato viola. Determinante soprattutto nel primo tempo, quando aiuta anche il reparto centrale uscendo sui mediani friulani. Di fatto non è possibile superarlo, oggi.

Chiesa 7 - Suona subito la carica: dopo sette minuti sfiora già il vantaggio di mancino. Quindi si infila in area ed è steso da Pezzella: rigore. Mette il suo zampino anche nell'azione del raddoppio, prima di uscire. (dall'87' Eysseric s.v.)

Benassi 6 - Rientra dopo la squalifica e rimane sempre un po' troppo nascosto, anche nei momenti di maggior pressione offerti dalla sua squadra. Nel complesso però, per corsa ed applicazione, è sufficiente.

Dabo 6,5 - Il suo atletismo, e le sue capacità in fase di interdizione, si rivelano utili più di una volta. Specie nell'assedio friulano ad inizio ripresa, dove la sua capacità di allungare i tentacoli e agganciare il pallone è perfetta.

Veretout 6,5 - L'ultimo rigore calciato l'aveva sbagliato, a Torino, ma si ripresenta lui dal dischetto. E stavolta trasforma con grande freddezza. Completa la buona prova con una corsa da maratoneta.

Biraghi 6 - Probabilmente il meno convincente tra tutti i giocatori scesi inizialmente in campo per la Fiorentina. Non ha lo spunto dei giorni migliori sulla fascia ma almeno in difesa tiene botta.

Saponara 6 - Si smarca con continuità tra le linee, mettendo in difficoltà costante Hallfredsson, che non riesce mai a leggerne gli spostamenti. Si mantiene su standard più che discreti. (dal 68' Dias 5,5 - Il suo non è certamente un ingresso da ricordare. In serie: spreca un contropiede, commette due leggerezze in difesa e ne spreca un altro. Poteva entrare meglio, insomma).

Falcinelli 6 - Tanta lotta in inferiorità e pochi palloni buoni nel primo tempo. Uno lo trasforma nell'assist di tacco per il rigore di Veretout, un altro invece lo cestina davanti a Bizzarri. Fuori a metà ripresa. (dal 68' Simeone 7 - Si è sbloccato sabato, e si vede. Anche stavolta gli bastano meno di tre minuti per trovare l'appuntamento con il gol, pur aiutato da un paio di rimpalli).