Le pagelle della Fiorentina - Chiesa ha il turbo, Pezzella regala i tre punti

Risultato finale: Fiorentina - Bologna 2-1

Sportiello 6 - Palacio gli si presenta davanti con fare da killer, ma lo grazia. Nella ripresa però si prende la rivincita, freddando il portiere viola. Salvo poi ripetersi nella bontà, colpendo il palo con il colpo di testa del possibile pari. Lui assiste.

Gaspar 6,5 - Il portoghese si fa vedere spesso in avanti. Nel primo tempo però il gioco dei viola fa sì che sia poco servito. Quando si accende procura dolori e ammonizioni agli avversari. Tiene bene su un cliente scomodo come Di Francesco.

Pezzella 7 - Mostra, oltre alla consueta dose di determinazione argentina, una certa personalità nella categoria che non è poi così scontata. Regala i tre punti ai suoi di testa e festeggia la convocazione nell'Argentina.

Astori 5 - Una partita condotta con sicurezza e tempismo negli interventi, con un'unica enorme macchia nera. Si fa fregare da Palacio, che non è proprio un novellino, e cerca forse una punizione che rimane dubbia. Questo costa la rete.

Biraghi 6,5 - Si propone molto, ma il gioco dei suoi è stagnante. E forse si fa apprezzare più per la buona condotta difensiva nel contenere l'estro di Verdi. Il suo mancino dipinge il corner d'oro per l'incornata da tre punti di Pezzella.

Badelj 5,5 - Poco preciso, non è assolutamente una delle sue migliori giornate. Nel primo tempo la sua prova è completamente insufficiente, seppure nella ripresa migliori lievemente il livello delle sue giocate. Rischia, con un'ammonizione a carico.

Veretout 6 - Sprinta, corre e rincorre. Si fa vedere ancora una volta con la mattonella alla francese dalla lunga distanza, che però stavolta non esce bene come l'ultima. Nel complesso, anche se cala nel finale, è una prova da sei.

Benassi 5 - L'incidenza dell'ex centrocampista del Torino sulla partita di oggi è piuttosto nulla. Schierato a destra, non trova spesso l'intesa con Gaspar. I pericoli creati sono pochi e Pioli decide di aspettare tempi migliori. (dal 46' Dias 6 - Ci mette un'energia totalmente differente da quella di Benassi, data anche la sua maggior attitudine e vicinanza ad un ruolo da attaccante. Non finalizza, risultando piuttosto impreciso).

Théréau 5,5 - Potrebbe far scatenare il Franchi di testa da due passi, ma colpisce debolmente e Mirante blocca. Lotta, con poche fortune. A livello di pericolosità c'è poco e nulla da registrare, anche se il Franchi gli tributa un bell'applauso. (dal 78' Hugo s.v.)

Chiesa 7,5 - All'inizio si vede poco, ma nella seconda metà di primo tempo si accende ed è il viola più pericoloso, con il suo destro dalla distanza. Infatti apre le danze, con un tiro sontuoso. Senza alcun dubbio il migliore in campo. (dall'83' Eysseric s.v.)

Simeone 5,5 - Non gli si può mai imputare che non si sbatta per andare a prendersi quello che vuole. Oggi però fa più lavoro sporco che altro, rendendosi pericoloso solamente con un'acrobazia che si perde larga.