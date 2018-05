Le pagelle della Fiorentina - Dabo rovescia le sorti, Benassi pure terzino

Risultato finale: Genoa - Fiorentina 2-3

© foto di Federico De Luca

Sportiello 6 - Hiljemark gli scalda i guantoni ma nel primo tempo fa poco altro. Ben diversa la ripresa, nella quale deve arrendersi su due tap-in ravvicinatissimi, praticamente identici. Le sue colpe non si ravvisano.

Gaspar 5,5 - Il serbo Lazovic intuisce dopo poco che da quella parte può esserci terreno di caccia e il portoghese non riesce quasi mai a contrastarne le avanzate, proponendo anche poco in fase di spinta. (dal 76' Falcinelli 6,5 - Fin qui un'esperienza da dimenticare a Firenze ma oggi entra benissimo, con voglia. Va vicino al gol e crea tante occasioni per i compagni, oltre che provare una buona quantità di tiri).

Pezzella 5 - Attento nel primo tempo, l'argentino sembra in un'altra di quelle giornate nelle quali guida serenamente la difesa. E invece si fa bucare due volte su cross: nella seconda gol di Lapadula su goffo mancato intervento.

Milenkovic 6 - Primo tempo di livello più che sufficiente, nel quale commette un solo vero errore, quando affonda su Rossi. Nella ripresa il lavoro cresce molto: a volte è colto in ritardo, ma si evidenziano anche molte belle chiusure.

Biraghi 5,5 - Molto positivo nel primo tempo, dove va anche vicino al gol con una gran bordata da fuori, lo è meno nella ripresa. Le due reti genoane arrivano in fotocopia ed entrambe sul suo lato. Sulla seconda è particolarmente lento.

Benassi 7 - Avvia e chiude lui stesso l'azione che significa vantaggio della Fiorentina. Dopo che i suoi vanno sotto prova a segnarne anche un altro e nel finale fa addirittura il terzino, chiudendo una giornata segnata dalla positività.

Badelj 6 - Nasce dal suo mancino la prima conclusione del pomeriggio: attento Perin a rispondere. Buone trame di gioco ma anche un paio d'errori di troppo, uno dei quali gli costa il giallo. Fuori dopo circa un'ora di partita. (dal 63' Dabo 7,5 - Il franco-burkinabé entra in campo e la sua fisicità rovescia le sorti della partita. Prima centra in pieno il palo, poi offre due o tre cross fantastici da sinistra, prima di segnare il gol della vittoria).

Veretout 5,5 - Il francese, tra i migliori in stagione per la squadra di Pioli, oggi invece rimane piuttosto in ombra. Il suo lavoro di contrasto sugli avversari certamente non manca, ma in costruzione è quasi inesistente.

Saponara 5,5 - Inizia su discreti livelli ma quando la sua squadra perde il predominio territoriale riesce ad incidere sempre meno. Nella ripresa si vede con il contagocce, ed esce a metà secondo tempo. (dal 67' Eysseric 7 - Si toglie la soddisfazione di gonfiare la rete di Perin, punendo la respinta errata del portiere rossoblu con una bella volée che regala il pareggio e le speranze ai suoi per il finale).

Simeone 6 - Partita strana la sua. Tocca davvero pochissimi palloni e sembra sempre in difficoltà ma quando ha un po' di spazio è invece preciso: serve l'assist per lo 0-1 di Benassi e manda al tiro anche Falcinelli nel finale di sponda.

Chiesa 6 - Non riesce ad incidere quanto vorrebbe nel primo tempo, ben limitato dalle cattive maniere di Biraschi. Secondo tempo che invece lo vede ben più al centro della manovra, dato che avvia lui l'azione che porta al gol vittoria di Dabo.